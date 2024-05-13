"Логика милитаризации". Что на Западе и в Украине пишут о назначении Андрея Белоусова министром обороны

Владимир Путин неожиданно решил заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны экономистом Андреем Белоусовым. Вот как эту перестановку оценивают западные и украинские СМИ и аналитики.

"Контролировать расходы и обуздать коррупцию"

Многие СМИ называют назначение Белоусова министром обороны неожиданным, тем более что кадровые перестановки в путинской системе власти происходят нечасто.

"Перестановки в кабинете министров стали редким событием для Путина, который, как правило, избегает поспешных изменений, и они могут ознаменовать поворотный момент в более чем двухлетней войне России в Украине", — пишет New York Times.

Газета напоминает, что потенциальная отставка Шойгу обсуждалась с первых дней полномасштабной войны, когда оказалось, что российские войска не готовы к сопротивлению Украины.

Летом 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж, "чтобы попытаться сместить Шойгу, но Путин, который, по словам аналитиков, ценит лояльность, оставил Шойгу на посту", отмечает издание. Еще одним признаком грядущих перемен был недавний арест заместителя Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в 1,185 млрд рублей.

Неясно, насколько широкие полномочия по ведению войны сохранятся за Шойгу на его новом посту главы Совета безопасности, рассуждает NYT. Газета приводит комментарий Александра Баунова (внесен в реестр "иноагентов") из Берлинского центра Карнеги: по его мнению, в Совбезе Шойгу будет "без реальных командирских полномочий и без ящика с деньгами".

Большинство изданий сходится во мнении, что назначение экономиста на должность министра обороны говорит о стремлении Москвы жестче контролировать гигантский рост военных расходов для финансирования войны и обуздать коррупцию в Минобороны.

"Его назначение отвечает логике все большей милитаризации российской экономики, чтобы противостоять не только вызовам войны в Украине, но и длительной конфронтации с Западом. На данный момент Москва преуспела в этом переходе, отчасти благодаря поддержке Китая и очень ранней адаптации своих промышленных инструментов", — пишет французская Le Monde.

Белоусов, отмечает издание, всегда был известен как сторонник большей национализации экономики, в чем его поддерживает Владимир Путин. "Он также стоит за несколькими повышениями налогов. Хорошо знакомый с ним иностранный бизнесмен подчеркивает, что Андрей Белоусов имеет, прежде всего в правительстве, репутацию честного и серьезного человека, который понимает потребности частного сектора", — сказано в статье.

Washington Post соглашается, что экономист Белоусов будет переводить экономику на военные рельсы. И добавляет, что перестановка была оформлена очень аккуратно. "Назначение, о котором было объявлено в воскресенье после четырехдневных праздничных выходных в России, было тщательно выверено по тону, чтобы не предполагать сейсмических изменений на фоне затянувшейся войны в Украине и не сигнализировать о том, что назначение Шойгу — это понижение в должности", — также замечает издание.

Беспилотники и дружба с Путиным

По мнению Кремля, российская армия требует модернизации, и именно такого инноватора Путин видит в Белоусове, считает французская Le Figaro.

"Экономист, доктор экономических наук, математик: новый российский министр, сменивший Сергея Шойгу, не имеет военного образования, но [его назначение] является частью стремления к инновациям, которого желает Владимир Путин, — пишет издание. — В последние месяцы российский президент поощрял оборонную промышленность страны использовать инновации и увеличивать объемы производства, чтобы продолжать наступление на Украину, которое требует больших затрат в плане техники и людей. С этой точки зрения Андрей Белоусов представляет собой почти идеальную кандидатуру в глазах хозяина Кремля".

Британская Times пошла еще дальше и нашла конкретную область, в которую, как ожидается, Белоусов принесет инновации. Это российское производство дронов. Газета приводит слова эксперта по вооружениям Сэмюэла Бендетта, что Белоусов давно является "большим сторонником разработки отечественных беспилотников и БПЛА, а также поддержки отечественных высокотехнологичных исследований и разработок".

Несколько источников издания в российских компаниях, производящих беспилотники, заявили, что отрасль приветствует отставку Шойгу. "Шойгу... похоже, был недоволен [широким использованием] новой беспилотной техники, хотя это было именно то, что нужно армии. Похоже, он не уделял этому направлению слишком много внимания, хотя его важность была очевидна для всех", — сказал один из источников изданию.

"Мы все настаивали на том, что нужно ускорить процесс принятия решений в этой области, потому что украинцы уже имеют в этом преимущество. И Белоусов правильно понимает этот процесс — он знает, что это война беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы. Поэтому я думаю, что очень скоро нам удастся наверстать упущенное, и ситуация изменится", — цитирует источник газета.

Немецкая правоцентристская газета Die Welt подчеркивает значение снятия Шойгу с должности, напоминая о тесных дружеских отношениях теперь уже бывшего министра и Путина. Издание отмечает, что Путин и Шойгу часто проводили вместе свободное время и отпуска, причем демонстративно, под камеры.

"Путин держался за своего министра обороны, несмотря на все поражения и неудачи, особенно в начале войны в начале 2022 года. После первых крупных украинских успехов на поле боя неоднократно появлялись предположения о его замене, но Путин известен верностью своим друзьям", — пишет газета. Назначение Шойгу в Совбез — "решение, позволяющее сохранить лицо давнему соратнику", интерпретирует случившееся издание.

Популярный немецкий таблоид Bild отмечает, что Путин "хорошо знает Белоусова: он был его главным экономическим советником до 2020 года, а затем стал заместителем премьер-министра. А теперь — министр обороны". По мнению Bild, "спорным" является то, что "Белоусов не имеет военного образования и полностью сосредоточен на экономике".

Впрочем, при Путине все министры обороны были не военными людьми, так что нового в этом не так много. Однако многие западные СМИ этому удивляются, в том числе общественная радиостанция в Германии Deutschlandfunk. Сабина Фишер, эксперт по внешней политике и политике безопасности России, в интервью Deutschlandfunk назвала перестановки "не панической реакцией", а скорее — подготовленными изменениями. Назначение Белоусова ясно показывает, что российская экономика намерена адаптироваться к долгой войне, сказала эксперт, а вооруженные силы и промышленность, вероятно, будут еще более тесно связаны.

"Скажу честно, что Белоусов — это плохо"

Для украинских аналитиков и блогеров смена министра обороны страны-противника — куда более насущный и приземленный вопрос, чем для западных СМИ. Поэтому многие анализируют новость соответствующе: с точки зрения того, чем эта перестановка обернется для Украины на поле боя.

Украинский сайт "Апостроф" называет решение Путина сменить министра обороны Сергея Шойгу "мини-сенсацией" и приводит мнение нескольких экспертов, считающих, что причины этого в основном экономические.

Эксперт Иван Ступак, с которым поговорил "Апостроф", считает, что Шойгу" не потянул перестройку экономики на военные рельсы", поэтому его и заменили Белоусовым.

"Он назначил министром экономиста, которого называют одним из тех, кто удержал экономику РФ от [падения из-за] санкций. Очевидно, формируется "математика войны" — плановая военная экономика", — сказал изданию политический эксперт Ярослав Макитра.

Одни комментаторы считают, что экономист во главе Минобороны — это признак экономических проблем России. Так украинский журналист и младший сержант ВСУ Дмитрий Вовнянко: по его мнению, Белоусов призван "на ходу и на бегу улучшить ситуацию с поставками российской армии с одной стороны, и снизить, насколько это реально, расходы на армию, ломая коррупционные схемы".

Другие, например, аналитик Мария Кучеренко, видят назначение Белоусова как плохую новость для Украины: "Белоусов на МО — плановость-плановость. Государственническая государственность. И — совсем непредсказуемый разворот, — написала Кучеренко. — Скажу честно, что Белоусов — это плохо. И это серьезный и умный противник".

А украинский эксперт Дмитрий Золотухин внутренний конфликт в силовом блоке — между Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

"К Белоусову побегут все те, кто не договорился с Шойгу и его прихвостнями", — предположил он. "На случай будущих переговоров между украинской и российской сторонами гражданский министр обороны будет иметь выгодный вид для Запада", — добавляет Золотухин.