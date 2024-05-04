МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ, передает NUR.KZ.

По какой именно статье разыскивают главу Украины, в опубликованном в базе данных МВД сообщении не уточняется.

В Украине пока не отреагировали на эту информацию.

РИА Новости сообщает, что в розыск также объявлен и бывший президент Украины Петр Порошенко. По какой статье разыскивают его, также не уточняется.

Как пишет РБК, за последние месяцы в России объявляли в розыск нескольких действующих и бывших представителей власти Украины, например, ранее в карточке появился глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

В розыске находятся начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, который заочно арестован в России, и бывшие руководители службы Валентин Наливайченко и Василий Грицак.

Помимо того, МВД РФ разыскивает бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко, экс-глав Минфина и Нацбанка Александра Шлапака и Степана Кубива, и нескольких депутатов Верховной рады.

Напомним, Владимир Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре президентских выборов он с огромным отрывом сумел обойти действующего президента страны Петра Порошенко.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

Согласно официальной информации, Зеленский Владимир Александрович родился в Кривом Роге 25 января 1978 года. Мать работала инженером, отец является преподавателем информатики и математики.

До должности президента Зеленский прославился как комик, актер, сценарист, автор телевизионных проектов. Подробнее о главе Украины можно почитать здесь.