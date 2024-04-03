Предупреждение США перед атакой на "Крокус": хронология заявлений американских и российских властей

В среду американские СМИ — Washington Post, а вслед за ней New York Times — опубликовали статьи, в которых со ссылкой на источники во властных кругах США утверждается, что в предупреждении российским властям о готовящемся нападении «Исламского государства» (запрещено в России и признано террористическими и в других странах) говорилось, что оно замышляется именно в «Крокус Сити Холле».

По словам источников Washington Post, эта информация была передана российской стороне 6 марта — за день до того, как американское посольство в Москве опубликовало предупреждение для своих граждан об угрозе террористической атаки.

Как отметили собеседники WP, США регулярно предупреждают о потенциальных терактах все страны, включая Иран и Россию, однако раскрытие конкретной цели — нетипичный случай, так как ставит под угрозу источники информации.

Собеседники New York Times также заявили, что предупреждение США перед атакой было весьма конкретным, а его потенциальной целью назывался именно «Крокус Сити Холл».

Предупреждение указывало на правильное место, но время не было точным, и можно было предположить, что нападение может произойти в течение нескольких дней, говорится в статье NYT.

Би-би-си вспоминает, что о предупреждении со стороны США на протяжении последнего месяца говорили российские и американские официальные лица.

7 марта

Поздно вечером посольство США в России выпускает заявление о том, что в Москве в течение 48 часов возможны террористические атаки. Местами, которые могут стать целью нападений, называются, в частности, концерты.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», — говорилось в пресс-релизе американского диппредставительства.

Госдепартамент США повышает уровень опасности путешествий в Россию до максимального — четвертого.

Предупреждение об угрозе терактов в Москве публикует также посольство Великобритании.

8 марта

На предостережения об угрозе терактов реагирует главный редактор RT Маргарита Симоньян, называя Вашингтон и Лондон «недорогими партнерами».

«Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество», — написала она в своих соцсетях.

К вечеру к предупреждениям дипломатов США и Британии для своих граждан о рисках пребывания в России присоединяются Латвия, Чехия, Швеция, Южная Корея и Канада.

9 марта

В телеграм-каналах появляется информация о том, что в связи с предупреждением США полиция в Москве переведена на усиленный режим работы.

Как пишет телеграм-канал Baza, число патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2–2,5 раза, а на дежурство отправлены также сотрудники в гражданской одежде.

Управление московского управления МВД выпускает заявление, в котором утверждается, что полицейские в столице работают в штатном режиме. Ведомство призывает «не распространять непроверенные сведения и не тиражировать материалы из недостоверных источников», чтобы не вводить людей в заблуждение.

19 марта

Предупреждения западных спецслужб впервые комментирует президент России Владимир Путин. На коллегии ФСБ он называет их «провокационными заявлениями».

«Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — говорит он.

22 марта

Около восьми вечера вооруженные люди врываются в «Крокус Сити Холл», где должен начаться концерт группы «Пикник». Они расстреливают посетителей, а затем поджигают концертный зал и скрываются с места преступления.

23 марта

В ночь на 23 марта, реагируя на нападение в «Крокус Сити Холле», американские СМИ предполагают, что за атакой может стоять «Исламское государство».

Сначала телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что американская разведка предупреждала Москву о том, что ИГ планирует совершить теракты в России, а также уточняет, что подобные сведения поступали с ноября 2023 года.

Затем агентство Reuters публикует заявление главы пресс-службы Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон о том, что в марте власти США получили информацию о готовящейся террористической атаке в Москве, которой могли подвергнуться массовые собрания, включая концерты.

По словам Уотсон, наряду с публичным предупреждением для находящихся в России американцев, правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии с давней политикой «обязательного предупреждения».

Утром российские государственные агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» выпускают практически идентичные сообщения со ссылкой на «источник в российских спецслужбах» (1, 2, 3). Он подтверждает, что информация о возможном теракте «действительно поступала», однако носила «общий характер, без какой-либо конкретизации».

26 марта

О том, что Вашингтон действительно делился с Москвой данными о подготовке теракта, заявляет уже глава ФСБ Александр Бортников. Он тоже называет эту информацию «общей».

«Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений», — утверждает он.

Бортников заявляет журналистам, что силовики предприняли действия «в отношении конкретной группы и конкретных лиц» и на тот момент сведения не подтвердились.

29 марта

Неделя после теракта. Посол США в Москве Линн Трейси выражает сожаление в связи с тем, что «несколько российских официальных лиц» исказили и «публично отвергли полезность информации», которую власти США передали российским спецслужбам в начале марта по поводу угрозы со стороны «Исламского государства».

Она заявляет, что информация была «конкретной, своевременной и заслуживающей доверия» и передана России в письменной форме.

«В течение многих лет мы делились информацией об угрозах с российскими властями и будем продолжать это делать», — говорит Трейси.

1 апреля

Агентство Reuters со ссылкой на «источники, знакомые с ситуацией» пишет, что информацией о возможном крупном теракте в России делился с Москвой и Иран.

«За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, полученной в ходе допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране», — утверждает один из собеседников агентства.

2 апреля

Тот факт, что Вашингтон передавал Москве данные о готовящемся теракте, подтверждает и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Как и Бортников, он утверждает, что переданная американской стороной информация была «слишком общей».

«Да, действительно, Федеральная служба безопасности получила определенно информацию со стороны спецслужб США о том, что такое, к сожалению, возможно. Но как наши российские коллеги говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — заявляет Нарышкин.

Он также рассказывает, что контртеррористический канал между Россией и США продолжает действовать, но он ограничен, а «уровень межгосударственного сотрудничества опущен очень-очень низко».

Российские власти хоть и не отрицают, что нападение на «Крокус Сити Холл» могло быть совершено радикальными исламистами, но настаивают, что оно было сделано «их руками», а заказчика этого преступления еще предстоит найти. В то же время российские официальные лица, в том числе Владимир Путин, утверждают, что к атаке может быть причастна Украина. В Киеве эти обвинения отвергают.