Красный уровень тревоги из-за сильного дождя объявлен в китайском городе Шэньчжэнь

В китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По данным метеорологического бюро муниципалитета Шэньчжэня, во вторник ливень обрушился на районы Луоху, Наньшань, Футянь, Баоань, Гуанмин, Лунхуа и Лунган.

Совокупное количество осадков превысило 100 мм за три часа.

Людям рекомендовано принять меры предосторожности против сильных дождей и потенциального затопления городов, внезапных наводнений, оползней, селей и оседаний грунта, а также держаться подальше от низменных и подверженных наводнениям районов.

Из-за ливня задерживаются вылеты задерживаются в Международном аэропорту Шэньчжэнь Баоань.