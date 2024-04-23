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Красный уровень тревоги из-за сильного дождя объявлен в китайском городе Шэньчжэнь

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Дождь в городе Шэньчжэнь
Дождь в городе Шэньчжэнь. Фото: twitter.com/camera_module

В китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По данным метеорологического бюро муниципалитета Шэньчжэня, во вторник ливень обрушился на районы Луоху, Наньшань, Футянь, Баоань, Гуанмин, Лунхуа и Лунган.

Совокупное количество осадков превысило 100 мм за три часа.

Людям рекомендовано принять меры предосторожности против сильных дождей и потенциального затопления городов, внезапных наводнений, оползней, селей и оседаний грунта, а также держаться подальше от низменных и подверженных наводнениям районов.

Из-за ливня задерживаются вылеты задерживаются в Международном аэропорту Шэньчжэнь Баоань.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2089706-krasnyy-uroven-trevogi-iz-za-silnogo-dozhdya-obyavlen-v-kitayskom-gorode-shenchzhen/

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