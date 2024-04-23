Красный уровень тревоги из-за сильного дождя объявлен в китайском городе Шэньчжэнь
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В китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Синьхуа".
По данным метеорологического бюро муниципалитета Шэньчжэня, во вторник ливень обрушился на районы Луоху, Наньшань, Футянь, Баоань, Гуанмин, Лунхуа и Лунган.
Совокупное количество осадков превысило 100 мм за три часа.
Людям рекомендовано принять меры предосторожности против сильных дождей и потенциального затопления городов, внезапных наводнений, оползней, селей и оседаний грунта, а также держаться подальше от низменных и подверженных наводнениям районов.
Из-за ливня задерживаются вылеты задерживаются в Международном аэропорту Шэньчжэнь Баоань.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2089706-krasnyy-uroven-trevogi-iz-za-silnogo-dozhdya-obyavlen-v-kitayskom-gorode-shenchzhen/