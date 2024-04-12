"Как на Титанике": житель затопленного села в России сыграл на саксофоне, стоя по колено в воде (видео)

Поселок Весенний в Оренбургской области России затопило талыми водами. Один из жителей решил поднять соседям настроение, сыграв на саксофоне, несмотря на сильный паводок.

Оптимистичное видео из затопленного поселка в России появилось в Telegram-канале "Урал56.Ру". Сообщается, что кадры были сделаны в поселке Весенний.

"Сегодня 11 апреля, ведем прямой репортаж с улицы Вдохновенная. У нас немножко воды (смеется), немножко совсем. Но мы решили тонуть как на "Титанике" – красиво и с музыкой", – заявил мужчина, стоя посреди залитой водой улицы между частными домами.

Заметно, что житель поселка одет в специальный рыбацкий комбинезон, а уровень воды в этот момент практически доходит ему до колен.

Далее мужчина заиграл на саксофоне знаменитую мелодию британского музыканта Джорджа Майкла "Careless Whisper".

Как сообщает Telegram-канал Mash, саксофониста зовут Степан.

"Говорит, эвакуироваться не станет: будет охранять дом от мародеров и развлекать окружающих", – пишут авторы поста.

Напомним, что в некоторых регионах России сейчас также наблюдается сложная паводковая ситуация.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области России прорвало дамбу, жителей начали эвакуировать. Через несколько дней там же произошел еще один прорыв.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си рассказывали о ситуации в затопленном Орске.

При этом несколько дней назад представитель президента РФ Владимир Якушев заявлял о том, что сбросы воды в Казахстане якобы влияют на паводки в России. На это отвечали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.