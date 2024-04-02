Турецкий оппозиционер погиб при крушении балкона, празднуя победу партии

В Турции во время празднования победы оппозиционной Республиканской народной партии на выборах рухнул балкон. Один человек погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на турецкие СМИ, погибший Мехмет Палаз был заместителем председателя отделения РНП в округе Тавас в провинции Денизли.

После того как стало известно о победе члена партии Кадира Татика на выборах в Тавасском округе, его сторонники начали праздновать это событие на улице перед зданием партии. Когда часть людей поднялись на второй этаж здания и вышли на балконы, один из двух балконов не выдержал и рухнул. Пострадали восемь человек, у троих из них тяжелые травмы.

Среди пострадавших был Мехмет Палаз, он получил травму головы, его госпитализировали. Утром 1 апреля Палаз умер.

Муниципальные выборы прошли во всех провинциях (их всего 81) Турции. В Стамбуле после подсчета почти 100% бюллетеней победил действующий мэр 53-летний член Республиканской народной партии Экрем Имамоглу, он набрал 51,09% голосов. Его оппонент из правящей Партии справедливости и развития, бывший министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум получил 39,59%.

Турецкой оппозиции также удалось сохранить под своим контролем столицу страны. Действующий мэр Анкары Мансур Яваш, также представлявший РНП, набрал 60,35% голосов (кандидат от правящей партии Тургут Алтынок — 31,69%). Кандидаты РНП одержали победы и в других крупных городах — Измире, Бурсе, Анталье, Адане, Шанлыурфе.