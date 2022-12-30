Биньямин Нетаньяху вновь стал премьер-министром Израиля

Биньямин Нетаньяху. Фото: Menahem Kahana / AFP / Getty Images

В Израиле привели к присяге перед парламентом новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Политик занимал пост израильского премьера в период с 1996 по 1999 год, а также с 2009 по 2021 год.

После прошедших в ноябре парламентских выборов Нетаньяху привел к присяге 37-е правительство Израиля, пообещав, что его праворелигиозная коалиция обеспечит политическую стабильность, пишет Time of Israel.

Доверие правительству подтвердили 63 из 64 членов коалиции.

Биньямин Нетаньяху является самым долгоживущим премьер-министром Израиля. В общей сложности на этом посту он пробыл более 15 лет при двух сроках. Это будет его третий срок и шестое правительство.

В июне 2021 года Биньямин Нетаньяху оставил пост главы правительства после 12 лет работы. На этом посту его сменил Нафтали Беннет. Нетаньяху же возглавил парламентскую оппозицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003708-binyamin-netanyahu-vnov-stal-premer-ministrom-izrailya/