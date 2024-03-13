Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Израиль сообщил об уничтожении «важного оперативника» ХАМАС

Опубликовано:

Ливанский солдат в Тире
Ливанский солдат в Тире. Фото: Mahmoud Zayyat / AFP via Getty Images

По сообщениям израильских властей и ХАМАС, в среду в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в окрестностях южного ливанского города Тир погиб член группировки Хади Мустафа.

ХАМАС заявил, что Хади Мустафа — член его вооруженного крыла в Ливане из лагеря палестинских беженцев Рашидия, расположенного недалеко от города Тир на побережье Средиземного моря. В сообщении о его гибели телеканал ХАМАС «Аль-Акса» назвал его лидером вооруженного крыла группировки, однако источник в ХАМАС сказал агентству Reuters, что Мустафа не был высокопоставленным лицом.

В заявлении израильской армии говорится, что военные нанесли удар в районе Тира. В заявлении Мустафа назван «важным оперативником», стоящим за атаками на израильские объекты по всему миру.

Официальное Национальное агентство новостей Ливана сообщило, что в результате удара также погиб один сириец, ставший случайной жертвой атаки.

Палестинские группировки в Ливане также регулярно заявляют об атаках на Израиль с территории Ливана. Израиль наносит ответные удары, постепенно перенося их все глубже на территорию страны.

Во вторник в результате израильских ударов на востоке Ливана погибли два члена «Хезболлы».

В январе в результате удара, по словам представителя американского министерства обороны, нанесенного Израилем, на юге Бейрута был убит заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури и шесть боевиков. Это самый высокопоставленный деятель ХАМАС, погибший за время войны.

В феврале источники в службе безопасности сообщили агентству AFP, что один из высокопоставленных чиновников ХАМАС пережил покушение к югу от Бейрута.

По данным AFP, с начала боевых действий в Ливане были убиты по меньшей мере 321 человек, в основном боевики «Хезболлы», но также 55 гражданских лиц. Израильские потери, по данным ЦАХАЛ, составили по меньшей мере 10 солдат и семь гражданских лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2067927-izrail-soobschil-ob-unichtozhenii-vazhnogo-operativnika-hamas/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Что происходит с организмом, когда вы поститесь «Они приехали искать секс»: что стоит за рейдами силовиков на эротические вечеринки в России В Москве похоронили Алексея Навального. Как это было
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.