Израиль сообщил об уничтожении «важного оперативника» ХАМАС

По сообщениям израильских властей и ХАМАС, в среду в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в окрестностях южного ливанского города Тир погиб член группировки Хади Мустафа.

ХАМАС заявил, что Хади Мустафа — член его вооруженного крыла в Ливане из лагеря палестинских беженцев Рашидия, расположенного недалеко от города Тир на побережье Средиземного моря. В сообщении о его гибели телеканал ХАМАС «Аль-Акса» назвал его лидером вооруженного крыла группировки, однако источник в ХАМАС сказал агентству Reuters, что Мустафа не был высокопоставленным лицом.

В заявлении израильской армии говорится, что военные нанесли удар в районе Тира. В заявлении Мустафа назван «важным оперативником», стоящим за атаками на израильские объекты по всему миру.

Официальное Национальное агентство новостей Ливана сообщило, что в результате удара также погиб один сириец, ставший случайной жертвой атаки.

Палестинские группировки в Ливане также регулярно заявляют об атаках на Израиль с территории Ливана. Израиль наносит ответные удары, постепенно перенося их все глубже на территорию страны.

Во вторник в результате израильских ударов на востоке Ливана погибли два члена «Хезболлы».

В январе в результате удара, по словам представителя американского министерства обороны, нанесенного Израилем, на юге Бейрута был убит заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури и шесть боевиков. Это самый высокопоставленный деятель ХАМАС, погибший за время войны.

В феврале источники в службе безопасности сообщили агентству AFP, что один из высокопоставленных чиновников ХАМАС пережил покушение к югу от Бейрута.

По данным AFP, с начала боевых действий в Ливане были убиты по меньшей мере 321 человек, в основном боевики «Хезболлы», но также 55 гражданских лиц. Израильские потери, по данным ЦАХАЛ, составили по меньшей мере 10 солдат и семь гражданских лиц.