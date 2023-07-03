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Матчество вместо отчества давать детям официально разрешили в Кыргызстане

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Женщина с ребенком
Женщина с ребенком. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кыргызстане судебная коллегия Конституционного суда разрешила с 16 лет использовать матчество вместо отчества, сообщила местная активистка Алтын Капалова на своей странице в Facebook.

Как сообщила Алтын Капалова, согласно решению суда, любой совершеннолетний кыргызстанец может взять матчество вместо отчества.

"Решение Конституционного суда КР: кабинету министров внести соответствующие изменения в действующее правовое регулирование, направленное на восполнение правового пробела, обнаруженного в рамках проверки оспариваемых норм, заключающегося в отсутствии института матронима/матчества и права выбора дееспособного гражданина между отчеством и матчеством, что создает условия для нарушения принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола. Решение окончательное", – говорится в решении Конституционного суда.

Отмечается, что данное решение суда не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента провозглашения.

"Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики", – добавили в суде.

Однако Конституционный суд также вынес решение по запрету на матчества для детей, не достигших 16 лет.

Добавим, что, согласно словарю на сайте издательства Оксфордского университета, матроним – это имя, образованное от имени матери или предков по материнской линии, путем добавления чего-либо к началу или концу их имени.

Отчество или матроним происходят от имени отца или матери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027277-matchestvo-vmesto-otchestva-davat-detyam-ofitsialno-razreshili-v-kyrgyzstane/

Автор: Айдана Юдина
Матчество вместо отчества давать детям официально разрешили в Кыргызстане

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