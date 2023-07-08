Глава ГКНБ Кыргызстана выступил резко против признания матчества в стране

Флаг Кыргызстана. Фото: Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

Глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев на своей официальной странице в Facebook высказался резко против официального введения матчества в стране.

"Никакого "матчества", кто принял, тот и должен отменить! Это моя гражданская позиция!" – заявил Ташиев.

При этом он не единственный, кто высказался против нововведения.

Как пишет издание 24.kg, государственный секретарь Кыргызстана Суйун Касмамбетов также выступил против возможного присвоения матчества вместо отчества. По словам чиновника, линию предков кыргызы составляют только по отцовской ветке.

Аналогичное мнение озвучил и глава Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Верховный муфтий страны Замир Ракиев подчеркнул, что каждый ребенок должен знать свой род.

"Понятно, что ребенка рожает мать, но важно, чтобы было указано имя отца, поэтому в исламе ребенку присваивают отчество", – отметил он.

Ракиев также добавил, что "от Адама до наших дней все поколения людей во всех странах давали сыновьям и дочерям отчество". По его словам, матчество может нанести ребенку психологическую травму и дискриминировать его в глазах общества. При этом он заявил, что "такие опасные инициативы уничтожают корни нации".

Напомним, что ранее в Кыргызстане судебная коллегия Конституционного суда разрешила с 16 лет использовать матчество вместо отчества.

"Решение Конституционного суда КР: кабинету министров внести соответствующие изменения в действующее правовое регулирование, направленное на восполнение правового пробела, обнаруженного в рамках проверки оспариваемых норм, заключающегося в отсутствии института матронима/матчества и права выбора дееспособного гражданина между отчеством и матчеством, что создает условия для нарушения принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола. Решение окончательное", – говорилось в решении Конституционного суда.

Добавим, что, согласно словарю на сайте издательства Оксфордского университета, матроним – это имя, образованное от имени матери или предков по материнской линии, путем добавления чего-либо к началу или концу их имени.

Отчество или матроним происходят от имени отца или матери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027894-glava-gknb-kyrgyzstana-vystupil-rezko-protiv-priznaniya-matchestva-v-strane/