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Кыргызстанцы больше не смогут получить матчество

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Женщина держит ребенка за руку
Женщина с ребенком. Иллюстративное фото: pexels.com

Конституционный суд Кыргызстана отменил решение, согласно которому гражданам страны разрешалось выбирать матчество вместо отчества, передает NUR.KZ со ссылкой на документ КС КР.

В документе Конституционного суда Кыргызстана напомнили, что 30 июня кабмину было поручено внести изменения в действующее правовое регулирование, направленные на то, чтобы дееспособному гражданину предоставляли право выбора между отчеством и матчеством.

При этом не каждый кыргызстанец мог выбрать матчество – только в экстраординарных случаях, требовавших особого подхода, в том числе юридического.

"Речь шла о правах лиц, переживших жизненные трагедии и получивших психологическую либо физическую травму, или имеющих иной негативный жизненный опыт, связанный с ролью отца в их жизни, подтвержденный судебным актом, который по этой причине не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, при этом такое право предполагалось предоставить только по достижению ими полной дееспособности, то есть 18 лет", – говорится в решении, опубликованном на сайте.

Однако, как отмечается, данная позиция вызвала широкий общественный резонанс – многие восприняли этот шаг как негативное влияние на общество. Поэтому разрешение гражданину выбирать матчество в правительстве решили пересмотреть.

"Данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа", – гласит документ.

Таким образом, Конституционный суд Кыргызстана решил отменить пункт, который давал гражданам страны право выбора между матчеством и отчеством.

Напомним, летом этого года гражданам Кыргызстана официально разрешили использовать матчество вместо отчества.

Однако многие высокопоставленные лица Кыргызстана публично выступили против данной нормы, среди них – глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, глава Духовного управления мусульман КР, госсекретарь Суйун Касмамбетов и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045036-kyrgyzstantsy-bolshe-ne-smogut-poluchit-matchestvo/

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