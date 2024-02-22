Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Принц Уильям призвал прекратить огонь в Газе. Почему это называют нарушением королевских правил

Опубликовано:

Принц Уэльский Уильям
Принц Уэльский Уильям. Фото: WPA Pool/Getty Images

Принц Уэльский Уильям призвал «как можно скорее положить конец боевым действиям» в секторе Газа, поскольку они уже привели к очень большому числу жертв. Его высказывание вызвало в Британии споры, поскольку некоторые сочли его прямым вмешательством наследника престола в сложнейший политический вопрос мировой повестки дня.

Что именно сказал принц Уэльский?

Заявление принца было сделано во время визита в штаб-квартиру Британского Красного Креста в Лондоне.

Место наверняка было выбрано не случайно: Красный Крест известен тем, что в любых ситуациях, в любых зонах конфликтов и бедствий придерживается подчеркнуто нейтральной позиции.

Следовательно, любое высказывание, сделанное в его стенах, должно восприниматься исключительно с гуманитарных позиций.

Принц Уэльский Уильям
Принц Уильям разговаривает по видеосвязи с сотрудником Красного Креста в Газе. Фото: WPA Pool/Getty Images

"Слишком много людей были убиты, — заявил принц Уильям. — Иногда важность мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромным масштабом человеческих страданий".

"Но даже в самый мрачный час, — продолжил он, перекликаясь со знаменитой речью Уинстона Черчилля, — мы не должны поддаваться отчаянию. Я по-прежнему не оставляю надежды на светлое будущее. И я не могу от нее отказаться".

Заявление принца Уэльского полностью

"Я по-прежнему глубоко обеспокоен ужасными человеческими жертвами конфликта на Ближнем Востоке, последовавшего за террористической атакой ХАМАС 7 октября. Слишком много людей были убиты.

Я, как и многие другие, хотел бы увидеть конец боевых действий в самое ближайшее время. Крайне необходимо увеличить гуманитарную помощь Газе. Крайне важно, чтобы она была доставлена и заложники были освобождены.

Иногда важность мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромным масштабом человеческих страданий.

Но даже в самый мрачный час мы не должны поддаваться отчаянию. Я по-прежнему не оставляю надежды на светлое будущее. И я не могу от нее отказаться".

Принц Уэльский также принял участие в сеансе видеосвязи с сотрудниками Красного Креста в Газе.

Один из них, Паскаль Хундта, сказал, что без медикаментов и топлива больницы в секторе "превратятся в кладбища", а раздача гуманитарной помощи затруднена, потому что ее расхищают голодные толпы людей.

Почему принц Уильям сделал это заявление?

До этого принц Уильям говорил о ситуации на Ближнем Востоке 11 октября прошлого года, то есть через несколько дней после нападения ХАМАС на Израиль, когда были убиты не менее 1200 человек (большинство из них - мирные жители), а 253 человека захвачены в заложники.

Тогда когда король Карл III, а также принц и принцесса Уэльские недвусмысленно осудили "варварские террористические акты".

Представитель Кенсингтонского дворца (официальной лондонской резиденции наследника престола) отметил, что принц и принцесса были "глубоко потрясены страшными событиями, произошедшими в последние несколько дней".

Однако по словам британского историка и журналиста Александра Лармана, "с каждым днем все более очевидно: происходящее в Газе более нельзя рассматривать только с тех позиций, что Израиль защищает себя от исходящего от ХАМАС зла".

Кроме того, в 2018 году Уильям стал первым высокопоставленным представителем британской королевской семьи, посетившим с официальными визитами Израиль и Палестинскую Автономию.

Тогда он побывал в Старом городе Иерусалима и посетил могилу своей прабабушки, матери покойного герцога Эдинбургского Алисы Баттенбергской, которая похоронена на Елеонской (Масличной) горе.

Он также встретился с родственниками еврейской семьи, спасенной принцессой Алисой во время Второй мировой войны.

По сообщениям некоторых близких к принцу людей, Уильям знал, что его заявление будет воспринято не совсем однозначно, но считал, что у него "нет другого выбора", кроме как высказаться по поводу все обостряющегося конфликта на Ближнем Востоке.

Больше всего его потряс вид ни в чем не повинных детей, оказавшихся волею судеб в самом центре боевых действий.

Споры из-за заявления принца Уэльского

Принц Уэльский Уильям
Принц Уильям разговаривает по видеосвязи с сотрудником Красного Креста в Газе. Фото: Kin Cheung/Getty Images

Правительство Великобритании официально одобрило высказывания принца Уильяма, поскольку они полностью совпадают с позицией Лондона в отношении войны в Газе.

Британская газета Guardian даже предположила, что наследник престола мог сделать свое заявление в координации с правительством, которое сейчас пытается оказать как можно большее давление на власти Израиля.

"[Слова Уильяма] соответствуют позиции правительства, и мы приветствуем его заявление. Важно, чтобы мы, как нация, говорили одним голосом", — говорилось в заявлении представителя Даунинг-стрит.

Однако решение принца выразить мнение по важному политическому вопросу вызвало возражения как сторонников, так и противников монархии.

По существующим в Британии правилам, старшие члены королевской семьи не имеют права делать никаких заявлений, которые можно было бы посчитать политическими.

В стране с древнейшими парламентскими традициями, какой является Британия, именно королевская семья, при всех имеющихся у них привилегиях, лишена базовых прав свободного общества. По словам специалиста ко конституционному праву из Университетcкого колледжа Лондона "у членов королевской семьи нет права на свободу слова, и все они это признают".

Самые строгие запреты касаются непосредственно монарха, и король Карл, в бытность принцем Уэльским, тоже позволял себе больше, чем сейчас. Однако и на наследника престола ложится немалая ответственность.

Депутат-консерватор Эндрю Перси, который также возглавляет парламентскую группу по борьбе с антисемитизмом, заявил: "Базовый принцип нашей конституционной монархии состоит в том, что члены королевской семьи не участвуют в обсуждении актуальных политических вопросов, по которым в стране есть разные укоренившиеся позиции". "Членам королевской семьи было бы хорошо об этом помнить", — добавил он.

На слова принца Уильяма отреагировал и официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

"Израильтяне, конечно, хотят увидеть прекращение боевых действий как можно скорее, и это станет возможным после того, как 134 заложника будут освобождены и когда террористическая армия ХАМАС, угрожающее повторением зверств 7 будет полностью демонтирована", — сказал Леви.

При этом Леви подчеркнул, что Израиль "ценит призыв принца Уэльского к ХАМАС освободить заложников".

Принц Уэльский Уильям
Принц Уэльский беседует с сотрудницей отдела психологической и соцпомощи в зонах конфликта. Фото: Kin Cheung/Getty Images

В октябре прошлого года отец Уильяма, король Карл говорил об "ужасающих человеческих жертвах" в ходе ближневосточного конфликта и призвал к согласию между различными религиями и культурами.

А в традиционном рождественском послании король особое внимание уделил общечеловеческим ценностям, которые разделяются людьми всех религий.

Однако сейчас, когда король временно приостановил публичную деятельность из-за своего онкологического заболевания, выполнение подобных символичных и деликатных обязанностей ложится на плечи принца Уэльского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2062301-prints-uilyam-prizval-prekratit-ogon-v-gaze-pochemu-eto-nazyvayut-narusheniem-korolevskih-pravil/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: «Привет, это Юлия Навальная». Вдова политика пообещала продолжить его дело ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального Белгород подвергся обстрелу, погибли семь человек, в том числе ребенок. Что известно
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.