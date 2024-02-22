Принц Уильям призвал прекратить огонь в Газе. Почему это называют нарушением королевских правил

Принц Уэльский Уильям призвал «как можно скорее положить конец боевым действиям» в секторе Газа, поскольку они уже привели к очень большому числу жертв. Его высказывание вызвало в Британии споры, поскольку некоторые сочли его прямым вмешательством наследника престола в сложнейший политический вопрос мировой повестки дня.

Что именно сказал принц Уэльский?

Заявление принца было сделано во время визита в штаб-квартиру Британского Красного Креста в Лондоне.

Место наверняка было выбрано не случайно: Красный Крест известен тем, что в любых ситуациях, в любых зонах конфликтов и бедствий придерживается подчеркнуто нейтральной позиции.

Следовательно, любое высказывание, сделанное в его стенах, должно восприниматься исключительно с гуманитарных позиций.

Принц Уильям разговаривает по видеосвязи с сотрудником Красного Креста в Газе. Фото: WPA Pool/Getty Images

"Слишком много людей были убиты, — заявил принц Уильям. — Иногда важность мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромным масштабом человеческих страданий".

"Но даже в самый мрачный час, — продолжил он, перекликаясь со знаменитой речью Уинстона Черчилля, — мы не должны поддаваться отчаянию. Я по-прежнему не оставляю надежды на светлое будущее. И я не могу от нее отказаться".

Заявление принца Уэльского полностью

"Я по-прежнему глубоко обеспокоен ужасными человеческими жертвами конфликта на Ближнем Востоке, последовавшего за террористической атакой ХАМАС 7 октября. Слишком много людей были убиты.

Я, как и многие другие, хотел бы увидеть конец боевых действий в самое ближайшее время. Крайне необходимо увеличить гуманитарную помощь Газе. Крайне важно, чтобы она была доставлена и заложники были освобождены.

Иногда важность мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромным масштабом человеческих страданий.

Но даже в самый мрачный час мы не должны поддаваться отчаянию. Я по-прежнему не оставляю надежды на светлое будущее. И я не могу от нее отказаться".

Принц Уэльский также принял участие в сеансе видеосвязи с сотрудниками Красного Креста в Газе.

Один из них, Паскаль Хундта, сказал, что без медикаментов и топлива больницы в секторе "превратятся в кладбища", а раздача гуманитарной помощи затруднена, потому что ее расхищают голодные толпы людей.

Почему принц Уильям сделал это заявление?

До этого принц Уильям говорил о ситуации на Ближнем Востоке 11 октября прошлого года, то есть через несколько дней после нападения ХАМАС на Израиль, когда были убиты не менее 1200 человек (большинство из них - мирные жители), а 253 человека захвачены в заложники.

Тогда когда король Карл III, а также принц и принцесса Уэльские недвусмысленно осудили "варварские террористические акты".

Представитель Кенсингтонского дворца (официальной лондонской резиденции наследника престола) отметил, что принц и принцесса были "глубоко потрясены страшными событиями, произошедшими в последние несколько дней".

Однако по словам британского историка и журналиста Александра Лармана, "с каждым днем все более очевидно: происходящее в Газе более нельзя рассматривать только с тех позиций, что Израиль защищает себя от исходящего от ХАМАС зла".

Кроме того, в 2018 году Уильям стал первым высокопоставленным представителем британской королевской семьи, посетившим с официальными визитами Израиль и Палестинскую Автономию.

Тогда он побывал в Старом городе Иерусалима и посетил могилу своей прабабушки, матери покойного герцога Эдинбургского Алисы Баттенбергской, которая похоронена на Елеонской (Масличной) горе.

Он также встретился с родственниками еврейской семьи, спасенной принцессой Алисой во время Второй мировой войны.

По сообщениям некоторых близких к принцу людей, Уильям знал, что его заявление будет воспринято не совсем однозначно, но считал, что у него "нет другого выбора", кроме как высказаться по поводу все обостряющегося конфликта на Ближнем Востоке.

Больше всего его потряс вид ни в чем не повинных детей, оказавшихся волею судеб в самом центре боевых действий.

Споры из-за заявления принца Уэльского

Принц Уильям разговаривает по видеосвязи с сотрудником Красного Креста в Газе. Фото: Kin Cheung/Getty Images

Правительство Великобритании официально одобрило высказывания принца Уильяма, поскольку они полностью совпадают с позицией Лондона в отношении войны в Газе.

Британская газета Guardian даже предположила, что наследник престола мог сделать свое заявление в координации с правительством, которое сейчас пытается оказать как можно большее давление на власти Израиля.

"[Слова Уильяма] соответствуют позиции правительства, и мы приветствуем его заявление. Важно, чтобы мы, как нация, говорили одним голосом", — говорилось в заявлении представителя Даунинг-стрит.

Однако решение принца выразить мнение по важному политическому вопросу вызвало возражения как сторонников, так и противников монархии.

По существующим в Британии правилам, старшие члены королевской семьи не имеют права делать никаких заявлений, которые можно было бы посчитать политическими.

В стране с древнейшими парламентскими традициями, какой является Британия, именно королевская семья, при всех имеющихся у них привилегиях, лишена базовых прав свободного общества. По словам специалиста ко конституционному праву из Университетcкого колледжа Лондона "у членов королевской семьи нет права на свободу слова, и все они это признают".

Самые строгие запреты касаются непосредственно монарха, и король Карл, в бытность принцем Уэльским, тоже позволял себе больше, чем сейчас. Однако и на наследника престола ложится немалая ответственность.

Депутат-консерватор Эндрю Перси, который также возглавляет парламентскую группу по борьбе с антисемитизмом, заявил: "Базовый принцип нашей конституционной монархии состоит в том, что члены королевской семьи не участвуют в обсуждении актуальных политических вопросов, по которым в стране есть разные укоренившиеся позиции". "Членам королевской семьи было бы хорошо об этом помнить", — добавил он.

На слова принца Уильяма отреагировал и официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

"Израильтяне, конечно, хотят увидеть прекращение боевых действий как можно скорее, и это станет возможным после того, как 134 заложника будут освобождены и когда террористическая армия ХАМАС, угрожающее повторением зверств 7 будет полностью демонтирована", — сказал Леви.

При этом Леви подчеркнул, что Израиль "ценит призыв принца Уэльского к ХАМАС освободить заложников".

Принц Уэльский беседует с сотрудницей отдела психологической и соцпомощи в зонах конфликта. Фото: Kin Cheung/Getty Images

В октябре прошлого года отец Уильяма, король Карл говорил об "ужасающих человеческих жертвах" в ходе ближневосточного конфликта и призвал к согласию между различными религиями и культурами.

А в традиционном рождественском послании король особое внимание уделил общечеловеческим ценностям, которые разделяются людьми всех религий.

Однако сейчас, когда король временно приостановил публичную деятельность из-за своего онкологического заболевания, выполнение подобных символичных и деликатных обязанностей ложится на плечи принца Уэльского.