Израиль объявил дату штурма Рафаха, если ХАМАС не освободит заложников

Министр израильского военного кабинета Бенни Ганц предупредил, что если ХАМАС не освободит всех заложников, удерживаемых в Газе, Израиль 10 марта начнет штурм Рафаха на юге сектора.

Впервые Израиль назвал конкретную дату операции в этом городе на юге Газы, где нашли убежище около 1,5 млн палестинцев.

Ранее агентство ООН по здравоохранению сообщило, что одна из ключевых больниц Газы перестала функционировать после израильского рейда.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ей не разрешили войти в больницу «Насер» в Хан-Юнисе, расположенном к северу от Рафаха, чтобы оценить ситуацию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в больничный комплекс в четверг, заявив, что, по данным разведки, там удерживаются заложники, захваченные ХАМАС.

ЦАХАЛ назвал свою операцию в Хан-Юнисе «точной и ограниченной», обвинив ХАМАС в «циничном использовании больниц для террора».

Выступая в воскресенье, бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц сказал: «Мир должен знать, и лидеры ХАМАС должны знать — если к Рамадану наши заложники не вернутся домой, боевые действия будут продолжаться повсюду, в том числе и в районе Рафаха».

Рамадан — священный для ислама месяц поста — в этом году начинается 10 марта.

Ганц добавил, что Израиль будет действовать «скоординированно, содействуя эвакуации гражданских лиц в диалоге с нашими американскими и египетскими партнерами, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения».

7 октября прошлого года боевики, возглавляемые ХАМАС, атаковали Израиль, убив не менее 1200 человек и захватив 253 заложника. Около 130 заложников все еще удерживаются боевиками в Газе.

По словам дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса, Израиль, вероятно, ожидает, что некоторые палестинцы покинут сектор Газа и будут искать убежища на египетской стороне границы, где власти, похоже, строят для этих целей большой комплекс.

Но израильские власти пока не сообщили никаких подробностей о плане эвакуации, добавляет он.

До начала Рамадана остается ровно три недели, и, по сообщениям из Рафаха, некоторые люди покидают город, направляясь на запад к побережью, но большинство все еще ждут, не зная, что делать.

Несмотря на международное давление, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся начать наземную атаку на Рафах, чтобы уничтожить там боевиков ХАМАС.

Египет и некоторые другие арабские страны неоднократно предупреждали, что израильское наступление на Рафах может привести к тому, что многие палестинцы будут вынуждены бежать в Египет. Каир считает это неприемлемым. Саудовская Аравия пообещала «очень серьезные последствия» в случае штурма Рафаха.

На международном уровне прозвучало множество призывов к Израилю воздержаться от штурма Рафаха.

По утверждению подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения в Газе, с начала войны погибли более 28 400 палестинцев и более 68 000 получили ранения.

По данным этого ведомства, по меньшей мере 127 палестинцев были убиты и 205 получили ранения за последние 24 часа.

Несмотря на продолжающиеся бои в Газе, в последние дни в Каире предпринимаются усилия по заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, хотя катарские посредники заявили, что прогресс «не очень многообещающий».

Нетаньяху сказал, что по просьбе президента США Джо Байдена отправил в Каир израильских переговорщиков, но добавил, что они не вернулись для дальнейших обсуждений, потому что требования ХАМАС были «бредовыми».

ХАМАС обвиняет Израиль в отсутствии прогресса в достижении соглашения о прекращении огня.