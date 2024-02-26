Бердымухамедов присвоил Эрдогану звание "Почетного старейшины" Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов присвоил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану новое почетное звание, передает NUR.KZ со ссылкой на госинформагентство "Туркменистан Сегодня".

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием.

"Под вашим дальновидным руководством Турецкая Республика в настоящее время вносит достойный вклад в обеспечение глобального мира и устойчивого развития, удостоилась огромного уважения и авторитета в регионе и далеко за его пределами", – говорится в послании.

В сообщении Бердымухамедова говорится, что за вклад в развитие туркмено-турецких отношений, а также по случаю 70-летнего юбилея, было решено присвоить Эрдогану почетное звание "Hormatly il ýaşulusy" Туркменистана (с туркменского переводится как "Почетный старейшина").

Напомним, в марте прошлого года экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

К слову, в конце прошлого года российская певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана. Перед этим, в сентябре, Сердар Бердымухамедов получил звание Героя страны за "вклад в укрепление основ национальной независимости".

Бывший глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посещал Астану в ноябре прошлого года в качестве представителя страны-наблюдателя на саммит Организации тюркских государств.

Добавим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Ризе, Турция. Сегодня ему исполнилось 70 лет.