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Певица Нюша получила звание "заслуженной артистки Туркменистана"

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Певица Нюша
Певица Нюша: t.me/nyushateam

Нюша стала "заслуженной артисткой Туркменистана" - об этом певица сообщила в своем Instagram. Исполнительница хита "Только" опубликовала фото ордена, а также отрывок выступления, передает NUR.KZ.

Нюша теперь заслуженная артистка Туркменистана. Указ президента страны Сердара Бердымухамедова о присвоении звания цитирует государственное информагентство "Туркменистан сегодня".

Почетного звания Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши - прим. ред.) удостоилась "за особые заслуги в укреплении дружбы и братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Российской Федерации, многолетних отношений между двумя странами в культурно-гуманитарной сфере", а также "учитывая вдохновенный талант и достигнутые замечательные успехи в развитии музыкально-песенного искусства".

Сама Нюша опубликовала в Instagram пост, в котором поблагодарила Туркменистан за почетное звание, а также за оказанную любовь и гостеприимство.

"Счастье выступать на вашей земле и дарить вам мое творчество", - пишет певица.

В ноябре Нюша совершила музыкальный камбэк, представив миру первую за два года новую песню. Недавно исполнительница хитов "Выше" и "Выбирать чудо" трогательно поздравила младшего сына с днем рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2053218-pevitsa-nyusha-poluchila-zvanie-zasluzhennoy-artistki-turkmenistana/

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