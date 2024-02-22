В США высказались об авто, которое Путин подарил Ким Чен Ыну

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал подарок, который глава РФ сделал лидеру КНДР – он назвал это нарушением санкций ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По словам официального представителя Госдепа, он был удивлен, узнав о "роскошных российских авто".

"Я видел эти сообщения, но я, честно говоря, не знал, что существует такое понятие как "роскошный автомобиль российского производства". Надеюсь, Ким получил расширенную гарантию. Не уверен, что если бы я покупал роскошный автомобиль, я бы стал искать его в России, даже если бы не было санкций", – заявил Мэтью Миллер.

При этом он подчеркнул, что передача Россией автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции Совета безопасности ООН.

Напомним, в начале недели стало известно, что глава КНДР получил в подарок от президента РФ автомобиль российского производства.

Сестра северокорейского лидера заявляла, что этот подарок служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.

В сентябре 2023 года северокорейский лидер официально посетил Россию. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась на космодроме "Восточный". После российский президент подвел итоги встречи.

По данным с официального сайта ООН, 14 октября 2006 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 1718, согласно которой были введены эмбарго на поставки оружия, замораживание активов и запрет на поездки лиц, участвующих в ядерной программе КНДР.

Также был установлен запрет на ряд импортных и экспортных операций, чтобы запретить КНДР проводить ядерные испытания или запускать баллистические ракеты.