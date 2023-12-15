"Это победа Украины и Европы". ЕС начнет переговоры о приеме Украины и Молдовы

Европейские лидеры решили начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии.

О решении журналистам объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение, принятое на саммите в Брюсселе, «победой» своей страны и Европы.

«Это победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет», — написал Зеленский в своем посте в соцсети X (бывший твиттер).

Президент Молдовы Майя Санду, и тоже через , сообщила о радости, которое доставило всей стране это решение.

«Сегодня Молдова открывает новую страницу, получив добро на переговоры о вступлении в ЕС. Сегодня мы чувствуем теплые объятия Европы. Спасибо за вашу поддержку и веру в то, что мы сумеем пройти этот путь», — написала она.

Украина и Молдова подали заявку на вступление в ЕС после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Обеим странам был предоставлен статус кандидата в июне прошлого года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видео, опубликованном в фейсбуке, в очередной раз заявил, что, по его мнению, Киев не готов к переговорам о вступлении в ЕС.

«Венгрия не меняет своей позиции», — сказал он, добавив, что 26 других стран-членов ЕС настаивают на том, чтобы начать переговоры с Украиной. В результате, по его словам, Венгрия решила, что 26 стран могут идти своим путем, и осталась в стороне от этого решения.

Победа Грузии

Вопрос о получении статуса кандидата на членство в ЕС активно обсуждался в Грузии на протяжении последних полутора лет.

Недавние опросы общественного мнения показали, что около 80% населения страны выступают за европейский путь.

Однако летом прошлого года Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, этот статус не получила.

«Прозвучала непоколебимая, ведущая к заслуженному обретению статуса кандидата, воля грузинского народа. Воссоединение Грузии со своей европейской семьей — необратимая перспектива!» — в X президент Грузии Саломе Зурабишвили после того, как стало известно о решении Европейского совета.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили тоже поздравил граждан на специальном брифинге, сказав, что решение ЕС — это победа всей Грузии и ее народа.

«Это действительно достойно полученный, заслуженный статус, который мы, правительство получили вместе с народом и для народа. Мы боролись и мы победили», — заявил он.

Поблагодарив европейских лидеров и поздравив всех, кто внес вклад в «историческую победу», он особо отметил основателя правящей партии Бидзину Иванишвили, заявив, что его правление привело к сегодняшнему дню.

Иванишвили объявил о своем уходе из политики в начале 2021 года, но критики властей считают, что он продолжает неформально управлять страной и стоит за ключевыми решениями властей.

Что происходило на саммите ЕС в Брюсселе

Украина была главной темой саммита 27 стран ЕС, начавшегося 14 декабря в Брюсселе. Они должны были единогласно принять целый ряд решений в отношении этой страны, противостоящей российской агрессии:

Утвердить поправки в союзный бюджет, рассчитанный до 2027 года, и вписать в него около 50 млрд евро экономической помощи Киеву;

Также внести в бюджет до 20 млрд военной помощи Украине;

И наконец, направить Украине приглашение к переговорам о присоединении к Евросоюзу.

Большинство стран поддерживали эти решения, однако у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была особая позиция. Перед началом саммита он заявил о ней еще раз: Украина не выполнила предварительные условия для начала переговоров, а участвовать в финансировании помощи Киеву Будапешт не желает.

Помощь Украине уже превратилась в объект межпартийной борьбы в Вашингтоне, что задерживает ее утверждение на неопределенное время и ставит под вопрос перспективы новых поставок вооружений в будущем.

В начале саммита президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС по видеосвязи, и его слова звучали тревожно:

«10 лет назад в Украине люди поднялись под флагами Евросоюза. Для них это было символом истины, и это должно оставаться таковым. Я прошу вас сегодня об одном — не предавайте народ и его веру в Европу. Если никто не верит в Европу, что поможет Европейскому союзу выжить? Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пропуск от Брюсселя в виде негатива в отношении Украины. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую — и единственную — победу в году. Европа должна победить, соглашения должны соблюдаться, а слова должны иметь значение».

Приглашение к переговорам

В июне 2022 года 27 стран ЕС (и даже Венгрия) предоставили Украине статус кандидата на членство в Союзе. Но это только начало долгого пути, который может занять много лет, если вообще достигнет своей цели.

Ближайшие вехи на этом пути — это формальное приглашение к переговорам (Еврокомиссия рекомендовала утвердить его на этом саммите) и затем одобрение рамок переговоров — потенциально в марте, но это вопрос для будущего саммита, на котором Виктору Орбану снова представится возможность заявить о своей позиции. Сами переговоры после этого могут продолжаться многие годы.

Предложение пригласить Украину к переговорам Еврокомиссия мотивировала тем, что Украина выполнила шесть из семи предварительных условий для начала переговоров. Венгрия это оспаривает и утверждает, что комиссия намеренно занизила требования для Киева.

«Нет причин что-то обсуждать, потому что предварительные условия не выполнены, — заявил перед саммитом Орбан. — Мы от этого не отступим».

Зеленский и Орбан в воскресенье встречались в Буэнос-Айресе. Украинский президент позже назвал этот разговор «максимально откровенным» — в дипломатическом языке так обычно говорят тогда, когда между сторонами имеются очевидные разногласия.

До саммита ЕС Киев постарался лишить Орбана части аргументов: 8 декабря Верховная рада приняла, а президент Зеленский подписал четыре «евроинтеграционных», как их называют в украинских СМИ, закона — три расширяющих полномочия, ресурсы и самостоятельность антикоррупционных органов и один о защите прав национальных меньшинств, предусматривающий, в частности, восстановление обучения на венгерском языке в школах Закарпатья, где компактно проживает венгерское меньшинство.

В Будапеште, правда, заявили, что этого все равно недостаточно, и до восстановления всех прав, которыми этнические венгры в Украине пользовались до 2015 года, еще далеко.

Экономическая помощь

Еврокомиссия предложила внести в бюджет 33 млрд евро в виде кредитов Украине и еще 17 млрд в виде грантов. Венгрия возражала и против этого тоже, но еще накануне саммита еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан выражал уверенность, что ее удастся убедить.

Поправки в бюджет, предложенные комиссией, предусматривали дополнительное финансирование и других программ, которые правительство Орбана считает более ценными для себя, в том числе укрепление внешних границ для борьбы с проникновением нелегальных мигрантов, а также выплаты третьим, не состоящим в ЕС странам, за удержание мигрантов, стремящихся в Европу, на своей территории. К таковым относится, в частности, Турция, чей президент Реджеп Тайип Эрдоган является одним из главных политических союзников Орбана.

Венгрия при Орбане уже давно противопоставляет себя консенсусу других стран в Брюсселе. То, что он называет «нелиберальной демократией», его критики считают относительно мягкой (без насилия и репрессий) разновидностью авторитаризма. Все крупнейшие СМИ в Венгрии подконтрольны или государству, или лояльным Орбану бизнесменам. Избирательная система построена таким образом, чтобы максимально облегчать его партии победы на выборах. Судебная система фактически подконтрольна правительству.

Отсутствие независимого правосудия в Брюсселе считают отклонением от стандартов Евросоюза и на этом основании не раз замораживали причитающиеся Венгрии средства из союзного бюджета на такие цели, как строительство инфраструктуры и помощь фермерам.

Перед самым саммитом, 12 декабря, венгерский парламент проголосовал за закон, наделяющий, как считается, суды большей независимостью, после чего Еврокомиссия разблокировала 10 млрд евро из фондов для Венгрии. Там отрицают, что это как-то связано с грядущими решениями о бюджете; Орбан тоже это отрицал, сказав: «Это не наш стиль».

Венгрия, несмотря на свою публично заявленную позицию, голосовала за все 11 пакетов санкций против России, принятых ЕС на сегодняшний день, хотя в послушных правительству венгерских СМИ этот факт обычно не афишируется.