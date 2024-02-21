45 000 погибших: что известно о потерях России в Украине за два года войны

На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. Из них по меньшей мере 6614 - это погибшие с октября 2023 по февраль 2024 года, то есть в период, когда российские подразделения наступали под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области.

Из анализа некрологов следует, что основная нагрузка при штурме Авдеевки легла на людей, попавших в армию "с гражданки": заключенных российских колоний, добровольцев и мобилизованных.

30-летнего Дениса Кузнецова мобилизовали на войну из Иркутска. 29 декабря 2023 года он получил осколочное ранение. Но менее чем через месяц его снова отправили на фронт под Авдеевку. 29 января Денис был ранен снарядом, сброшенным с беспилотника. 31 января сослуживцы нашли его мертвым.

Общие установленные нами потери российской стороны за 2023 год составили 27 906 человек, что на 57% больше, чем подтвержденные потери за первый год полномасштабного вторжения в Украину (16 044 человека).

Это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным. Реальное число погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых «народных республик»), по нашим оценкам, может быть в два раза больше.

К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России.

Подробнее о потерях в ходе российского наступления

Начиная с октября 2023 года подтвержденные еженедельные потери российской стороны начали существенно расти.

В августе и сентябре каждую неделю в среднем подтверждалась гибель 360 военных. А начиная с 9 октября подтвержденные еженедельные потери возросли до 550-600 человек.

Этот скачок совпадает по времени с сообщениями о начале новой операции по штурму Авдеевки (в целом бои за этот город не прекращались с февраля 2022 года) и других населенных пунктов Донецкой области.

С октября 2023 года по 20 февраля 2024-го подтвердилась гибель 6614 российских военных.

С одной стороны, в ряде некрологов не указывалось место гибели военных, поэтому нельзя однозначно утверждать, что все эти люди погибли при наступлении на Авдеевку. С другой - реальное число погибших с российской стороны близ Авдеевки определенно выше, чем установленные нами цифры общих потерь на фронте за это время. Ведь мы опираемся только на данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.

По данным разведки США, с октября по декабрь безвозвратные потери российской армии на направлении Авдеевка — Новопавловка с учетом убитых и раненых составили около 13 тысяч человек.

В целом установленные нами цифры российских потерь осени 2023 года уступают лишь потерям в ходе штурма Угледара и Бахмута зимой и весной того же года. Тогда темп прироста потерь в два раза превышал средние показатели 2022 года.

Мощные оборонительные укрепления были возведены в Авдеевке еще в 2014 году - вскоре после того, как соседний Донецк был захвачен пророссийскими сепаратистами при поддержке российских войск.

Российская армия убедилась, что преодолеть эти оборонительные линии наскоком невозможно. В итоге штурм превратился в уничтожение города авиационными ударами и попытками штурма пехотинцами.

Несмотря на большие потери, Москва достигла своих целей на авдеевском направлении и взяла последнюю оборонительную линию ВСУ, не менявшуюся с 2014 года.

Общие тенденции

Главная тенденция второго года полномасштабного вторжения России в Украину — резкое увеличение потерь среди людей, привлеченных на фронт "с гражданки".

Сейчас две трети всех установленных нами погибших — это те, кто до начала вторжения не был связан с армией, — добровольцы, мобилизованные, заключенные и «новобранцы» из так называемых частных военных компаний.

И если в первый год войны на фронт по собственному желанию часто отправлялись мужчины в возрасте за 40, то сейчас в добровольцы все чаще стали записываться совсем молодые люди.

За 2023 год на войне погибли по меньшей мере девять россиян 2005 года рождения и 55 человек, родившиеся в 2004-м. В момент поступления на службу им едва исполнилось 18 лет.

"Даниил заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Причину теперь, наверное, и не узнать. Хотел на следующий год поступать в военно-медицинскую академию. Вообще был патриотом, ну и хотел себя проверить. Отговорить не получилось", — рассказали Би-би-си родственники Даниила Чистякова.

Этим летом он закончил школу в Смоленске, а уже осенью оказался на фронте в составе десантно-штурмового батальона. "26 августа начал службу, погиб 16 октября", — уточняют родственники.

На официальной страничке школы, где учился Даниил, во «Вконтакте» не было публикаций о его гибели, но зато есть объявление о наборе на военную службу по контракту.

Весной 2023 года Госдума одобрила поправки в законодательство, разрешающие подписание 18-летними выпускниками школ контрактов с Минобороны. Всего за два года войны Россия потеряла на фронте по меньшей мере 1240 бойцов в возрасте не старше 20 лет.

Но если брать усредненные показатели, то в 2023 году типичный российский боец, убитый в Украине, — это 34-летний заключенный, отправившийся на фронт прямиком из колонии. Причем, если в 2022 году большинство осужденных завербовала наемническая группа «Вагнер», то с февраля 2023-го набором занимается исключительно минобороны.

Уцелевших в первый год войны десантников и спецназовцев военное командование теперь, напротив, старается беречь, используя их для удержания позиций и снайперских операций. Ценных специалистов теперь отправляют в наступление только при наличии благоприятных условий, отмечают эксперты.

Летом и осенью 2023 года все внимание было приковано к контрнаступлению Украины. В итоге на большинстве участков Москве удалось удержать те позиции, которые она контролировала.

Одной из важных причин успеха оборонительных действий России называют преимущество в воздухе. Но это преобладание дается нелегко.

В этом году Россия потеряла по меньшей мере 62 военных пилота, включая полковника Виталия Табачникова, управлявшего вертолетом Ка-52, и командира вертолетного звена, майора Григория Азанова.

Еще 13 военных летчиков в 2023 году погибли на территории самой России, во время мятежа Евгения Пригожина. Больше одномоментных потерь российская авиация понесла только в самый первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Всего с начала войны Россия потеряла как минимум 216 военных пилотов. Это штучные специалисты, на подготовку каждого из них требуется не менее шести лет и более 3 миллионов долларов.

Из 5406 мобилизованных, чья смерть была подтверждена публикациями в России, 80% (4291 человек) погибли за второй год вторжения.

При этом, судя по публикуемым судебным документам, раненых мобилизованных все чаще признают годными к дальнейшей службе и отправляют обратно в районы боевых действий.

Потери командиров

Для эффективного отражения украинского контрнаступления и последующих атак старшие офицеры в целом вновь всё чаще оказывались на переднем крае или близко от линии фронта.

Четыре российских генерала (Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев и Роман Кутузов) погибли в первые четыре месяца полномасштабной войны. Затем ровно год подтвержденных потерь в высшем звене российских офицеров не было.

С июня по октябрь 2023 года - то есть в период контрнаступления Украины - российская сторона потеряла по меньшей мере 413 офицеров, включая 44 военнослужащих в звании от подполковника и двух генералов - начальника штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева и заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова.

В ноябре погиб генерал-майор Владимир Завадский. Обстоятельства его смерти доподлинно неизвестны. По одной версии, он подорвался в районе города Изюм Харьковской области. По другой, Завадский мог погибнуть в районе населенного пункта Крынка в Херсонской области, где российская армия боролась с плацдармами ВСУ на левом берегу Днепра.

Еще один генерал - правда, лишенный этого звания по решению суда - погиб в Украине в конце 2023 года. Речь о бывшем генерал-майоре полиции Игоре Трифонове. В 2022 году его приговорили к девяти годам лишения свободы за получение взятки и незаконное хранение оружия. Из колонии Трифонов, по словам родственников, отправился на фронт, где и погиб.

Важно отметить, что потеря существенного числа офицеров не привела к панике или серьезной дезорганизации в рядах российских военных.

Кремлю удалось выиграть время, которое было необходимо для обучения новых офицеров младшего звена - как недавних выпускников военных вузов, так и мобилизованных специалистов. Именно они смогли обеспечить необходимую степень слаженности и взаимодействия разных подразделений.

Пропасть между регионами

Война против Украины сказывается на жизни российских регионов по-разному.

По абсолютному числу погибших лидируют Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область. Но если пересчитать данные с учетом плотности мужского населения в каждом регионе, то список получится другим.

С учетом этих данных первые пять строчек заняли Тыва (48,6 смертей), Бурятия (36,7) , Ненецкий автономный округ (30), республика Алтай (26,5) и Забайкальский край (26,2).

Для сравнения — замыкают этот список Санкт-Петербург (2,5) и Москва (1). То есть для уроженцев этих городов вероятность погибнуть на войне в 30-40 раз меньше, чем для жителей Тывы и Бурятии.

"Большая доля потерь приходится на преимущественно бедные регионы, испытывающие нехватку природных ресурсов2, — отмечает социолог Эксетерского университета Алексей Бессуднов, изучавший данные, предоставленные Би-би-си, "Медиазоной" и волонтерами.

В тоже время в 2023 году доля славянских имен среди погибших росла. Весной 2022 года она составляла 75%, а через год - уже 85%.

Исследователи связывают это с мобилизацией и набором на фронт заключенных.

В целом большинство военнослужащих, погибших в Украине, — это славяне и, в первую очередь, русские. Их доля среди погибших примерно равна доле русских в мужском населении России. Провести более детальное разделение здесь сложно, так как на основе информации об имени и фамилии затруднительно разделить русских, украинцев и белорусов: у многих украинцев фамилии русского происхождения, а у русских — украинского.

"Иностранный легион"

Постепенно растет число иностранных граждан, погибших в Украине в составе российских подразделений. Сейчас нам достоверно известны имена 265 погибших иностранцев.

Чаще всего в составе российских сил погибают представители стран Центральной Азии: Узбекистана (47 человек), Таджикистана (51) и Кыргызстана (26).

В 2023 году стало известно об успешной вербовке на войну граждан Кубы, Ирака, Сомали и Замбии. А власти Непала даже официально обратились к России с просьбой перестать отправлять на войну их граждан, выдать тела погибших и вернуть всех ранее записавшихся в российские вооруженные структуры непальских наемников.

Многих иностранцев привлекает перспектива упрощенного получения гражданства России после участия в так называемой "специальной военной операции".

Некоторых записывают в армию под давлением. К мигрантам, задержанным в ходе полицейских рейдов, приходят люди в форме и предлагают сделку: выдворение из России отменяется, но в обмен нужно "поработать на государство".

Документы, которые предлагается подписать, многие не могут даже толком прочитать ввиду незнания письменного русского языка. Люди в форме условия излагают просто: год работы в обмен на хорошее вознаграждение, медобслуживание, право оставаться в России после окончания контракта и даже воссоединение с семьей.

"Мы спросили, что за работа будет, сказали, что простая и хорошая", — простодушно рассказал Би-би-си один из сомалийцев, которого таким образом пытались завербовать на войну. После подписания бумаг он оказался в палаточном лагере на границе с Украиной под охраной военных.

Подробнее об общих потерях российской стороны

Всего к концу февраля 2024 года нам удалось установить имена 45 123 российских военных, погибших в ходе нынешнего вторжения России в Украину.

Изучая обстановку на кладбищах в разных населенных пунктах России, мы заметили, что в среднем на погостах появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминания в СМИ или соцсетях.

Следовательно, реальное число погибших может быть как минимум в два раза выше - то есть более 90 тысяч человек.

В это число не входят те, кто воевал против Украины в составе вооруженных формирований «народных республик» в Донецкой и Луганской областях.

С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).

Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу февраля могли погибнуть около 23 200 бойцов самопровозглашенных "республик" Донбасса.

С учетом этого общие потери пророссийских сил погибшими могут составлять более 113 200 человек.