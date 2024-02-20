Наказание за пропаганду отказа от рождения детей хотят ввести в Беларуси

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что в стране подготовили законопроект, предусматривающий в том числе наказание за пропаганду чайлдфри, передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед на заседании Палаты представителей и Совета Республики заявил, что в стране хотят ввести ответственность за ряд деяний, в том числе за пропаганду отказа от рождения детей.

Соответствующий законопроект уже подготовлен.

"По инициативе органов прокуратуры подготовлен законопроект, который будет устанавливать административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от рождения детей. Этот проект сейчас проходит процедуру согласования", – сказал Швед.

Кроме того, по его словам, приняты решения, касающиеся мер медицинского характера в отношении лиц, обвиняемых в сексуальном насилии над детьми.

Также генпрокурор Беларуси отметил, что важно не допускать даже обсуждения вышеупомянутых тем в обществе. По словам Шведа, "деятельность оппонентов, которые пытаются разрушить традиционные семейные ценности, а значит мораль и государственность, направлена в целом на разрушение Беларуси как страны".

Отметим, что введение наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии, чайлдфри в июле прошлого года поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда предлагалось усилить ответственность родителей, внедрить в образовательный процесс обязательный курс на тему полового воспитания детей и молодежи и так далее.

Напомним, что в ноябре 2022 года Госдума России приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений – таким образом, был принят ряд поправок в различные законодательные акты.

В декабре того же года президент России Владимир Путин официально подписал закон, запрещающий распространение материалов, которые, по оценкам властей РФ, содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также педофилию и смену пола.

В ноябре прошлого года Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией и запретил ее на территории России.