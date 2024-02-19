Пассажирский самолет при взлете пробил фюзеляж об ВПП в Белграде (видео)

Пассажирский самолет Embraer 195LR авиакомпании Air Serbia, выполнявший перелет из Белграда в Дюссельдорф, экстренно вернулся в аэропорт из-за аварии при взлете, передает NUR.KZ.

Как сообщает паблик в соцсети X , посвященный экстренным новостям в авиационной сфере, пассажирский самолет Embraer E195LR авиакомпании Air Serbia был поврежден после удара об оборудование взлетно-посадочной полосы при вылете из белградского аэропорта Никола Тесла.

Самолет совершил вынужденную посадку вскоре после взлета.

Как сообщает Life.ru, инцидент мог случиться из-за того, что самолет начал взлетать слишком рано. Самолет совершал посадку со скоростью, превышающей норму на 74 км/ч из-за вероятной поломки закрылок.

Также сообщается, что лайнер врезался в элементы системы светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж.

Данный лайнер принадлежит греческой авиакомпании Marathon Airlines, выполняющей полеты для сербской Air Serbia.

После экстренной посадки самолета Embraer 195LR международный аэропорт Белграда Никола Тесла приостановил обслуживание лайнеров примерно на час.

В авиакомпании Air Serbia сообщили, что самолет вернулся в белградский аэропорт по техническим причинам. Также в компании подчеркнули, что безопасности пассажиров ничего не угрожало.

Напомним, 2 января, самолет японской авиакомпании загорелся во время посадки в токийском аэропорту после столкновения с воздушным судном береговой охраны. На борту находились почти 400 человек – всех их эвакуировали.

Пять из шести членов экипажа самолета береговой охраны, который столкнулся с пассажирским бортом в аэропорту Токио, погибли. Пилот судна выжил.

Позже сообщалось, что причиной столкновения двух лайнеров в аэропорту Токио, вероятно, стал выезд самолета береговой охраны на взлетную полосу без разрешения диспетчера.

21 января стало известно о крушении самолета, летевшего в Москву из Индии. Самолет разбился в горах Афганистана. На борту находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

Также в конце декабря в Сети распространилось видео, на котором мужчина открывает аварийную дверь самолета, летевшего из Шымкента в Алматы.