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ООН хочет снова голосовать в Совбезе о прекращении огня в Газе. США намерены наложить вето

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Сектор Газа
Сектор Газа, разрушенные здания. Фото: Anadolu/Getty Images

Совет Безопасности ООН, скорее всего, проголосует во вторник по резолюции о прекращении огня в Газе, сообщает со ссылкой на дипломатов Reuters. Алжир, предложивший резолюцию, призвал 15 членов организации потребовать немедленного гуманитарного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС.

Соединенные Штаты дали понять, что воспользуются правом вето.

Алжир выдвинул первоначальный проект резолюции более двух недель назад. Но посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд быстро заявила, что текст может поставить под угрозу переговоры о достижении паузы в войне.

"Этот проект резолюции может поставить под угрозу важные переговоры, сорвав продолжающиеся изнурительные дипломатические усилия по освобождению заложников и обеспечению длительной паузы, в которой так отчаянно нуждаются палестинские гражданские лица и гуманитарные работники", — сказала тогда Томас-Гринфилд журналистам.

По словам дипломатов, в субботу Алжир попросил поставить проект на голосование во вторник. Для принятия резолюции Совета Безопасности ООН необходимо как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза — США, Великобритании, Франции, Китая и России.

"Соединенные Штаты не поддерживают принятие решения по этому проекту резолюции. Если он будет вынесен на голосование в том виде, в котором он был подготовлен, он не будет принят", — говорится в заявлении Томас-Гринфилд, опубликованном в субботу.

"Крайне важно, чтобы другие стороны обеспечили этому процессу максимальные шансы на успех, а не принимали меры, которые ставят его — и возможность долгосрочного урегулирования военных действий — под угрозу", — сказала она.

Вашингтон традиционно защищает Израиль в ООН и с 7 октября — начала войны с ХАМАС, — уже дважды блокировал решения Совета Безопасности. Однако в двух голосованиях США воздерживались, что позволило Совету принять резолюции, направленные на увеличение гуманитарной помощи Газе и призывающие к срочным и длительным гуманитарным паузам в боевых действиях.

Тем временем переговоры между США, Египтом, Израилем и Катаром с целью добиться паузы в войне и освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, продолжаются. На минувшей неделе в Каире директор ЦРУ Уильям Бернс и глава "Моссада" Дэвид Барнеа встретились с посредниками из Египта и Катара. Затем в египетскую столицу прибыла делегация ХАМАС и тоже встретилась с посредниками.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал переговоры конструктивными и идущими в верном направлении.

Переговорщики от Катара со своей стороны назвали нынешний раунд переговоров «не очень перспективными». Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что сохраняет оптимизм по поводу возможности достижения соглашения, но признал, что время уходит.

Ранее ХАМАС предложил прекратить огонь на четыре с половиной месяца, в течение которых он поэтапно освободит оставшихся заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем 1500 палестинских заключенных, в том числе 500 человек, отбывающих пожизненное заключение. Это предложение стало ответом на рамочное соглашение, заключенное при участии посредников в январе.

ХАМАС также потребовал, чтобы израильские войска отступили из крупных городских центров Газы на первом этапе перемирия и полностью покинули анклав на втором этапе.

Эти предложения не устраивают Израиль: он не желает связывать себя обещаниями о полном прекращении огня и выводе войск из Газы, которые посредники хотели бы включить в условия любой сделки по освобождению заложников.

А после освобождения двух заложников в Газе в минувший понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Только постоянное военное давление, вплоть до полной победы, приведет к освобождению всех наших заложников".

В воскресенье Нетаньяху заявил, что его правительство проведет голосование по "декларативному решению", призванному продемонстрировать сопротивление Израиля любому одностороннему навязыванию палестинской государственности.

По его словам, этот шаг предпринят после «недавних разговоров в международном сообществе о попытке в одностороннем порядке навязать Израилю палестинское государство».

"Израиль отвергает прямой международный диктат в отношении постоянного соглашения с палестинцами. Такое соглашение может быть достигнуто только в ходе прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий", и эта позиция будет отражена официально, сказал Нетаньяху.

Израиль также собирается штурмовать город Рафах на юге Газы, где нашли убежище более миллиона палестинцев. Это вызывает растущую тревогу международного сообщества: гуманитарная ситуация в Газе, и без того очень сложная, грозит полностью выйти из-под контроля.

"Ситуация в Газе является ужасающим доказательством тупика в глобальных отношениях", — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Когда его попросили объяснить, пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррич объяснил, что Гутерриш «указывает пальцем» на отсутствие единства в Совете Безопасности «и на то, как это отсутствие единства препятствует нашей способности… улучшать ситуации по всему миру».

Нападение ХАМАС на Израиль

  • 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.
  • ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
  • Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
  • ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
  • В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
  • ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061595-oon-hochet-snova-golosovat-v-sovbeze-o-prekraschenii-ognya-v-gaze-ssha-namereny-nalozhit-veto/

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