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Золотые кроссовки Дональда Трампа раскупили в первый же день

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Дональд Трамп с кроссовками руках
Дональд Трамп. Кадр из видео: cnn.com

В прошедшую субботу Дональд Трамп запустил собственную линию кроссовок, стоимость каждой пары оценивалась в 399 долларов. К вечеру того же дня они были распроданы.

Как сообщает CNN, экс-президент США Дональд Трамп запустил собственную линии кроссовок Never Surronder - "Никогда не сдавайся", презентация состоялась в прошлую субботу в Филадельфии. Между тем, за день до этого в Нью-Йорке судья признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и обязал его и его компании выплатить почти 355 миллионов долларов.

Сообщается, что к вечеру субботы все кроссовки стоимостью 399 долларов (180 тыс. тенге) были распроданы.

Как пишет РИА Новости, кроссовки Never Surrender ("Никогда не сдавайся") были выпущены в ограниченном количестве. Выпущена была всего одна тысяча пар, каждая имеет свой уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоит автограф экс-президента США.

На кроссовках также присутствуют американский флаг и буквы "Т" на языке и по бокам обуви. Отмечается, что одному клиенту разрешалось выкупить максимум три пары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061617-zolotye-krossovki-donalda-trampa-raskupili-v-pervyy-zhe-den/

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