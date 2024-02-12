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Израиль начал операцию в Рафахе. Освобождены двое заложников

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Боевые действия в ночное время
Израиль начал операцию в Рафахе. Иллюстративное фото: Anadolu/Getty Images

Армия обороны Израиля наносит интенсивные авиаудары по городу Рафах, в котором укрываются около полутора миллионов человек, покинувших северные районы сектора Газа после начала военной операции израильских войск — более половины всего населения анклава.

ЦАХАЛ также сообщил об освобождении двух заложников, захваченных ХАМАС 7 октября. Пресс-атташе ЦАХАЛа сообщил, что заложники находятся в "хорошем" состоянии и отправлены в больницу на медосмотр.

Израиль заявил, что нанес удары по южной части сектора Газа, а министерство здравоохранения, подконтрольное ХАМАС, сообщило о как минимум 67 погибших.

Очевидцы в городе рассказали Би-би-си о ночных авиаударах по северу и центру Рафаха. Вертолеты и катера также были задействованы в атаке, рассказали жители.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе ночной совместной операции ЦАХАЛ, Агентства безопасности Израиля Шин-Бет и полиции Израиля были спасены два израильских заложника из кибуца Нир-Ицхак: Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет).

Спасенные заложники были доставлены в медицинский центр "Шиба" в центре Израиля для обследования.

По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, заложников обнаружили на втором этаже в одном из зданий в Рафахе.

Хагари сообщил, что израильские войска вели "интенсивные перестрелки одновременно в нескольких местах со многими террористами".

В воскресенье министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, сообщило, что за прошедший день израильские военные убили еще 112 палестинцев, в результате чего общее число погибших превысило 28 100 человек, а раненых — более 67 500.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060553-izrail-nachal-operatsiyu-v-rafahe-osvobozhdeny-dvoe-zalozhnikov/

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