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Трамп вызвал Байдена на дебаты

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Joe Raedle / Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести дебаты с действующим американским лидером Джо Байденом перед ноябрьскими выборами, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

В радиоинтервью программе "Шоу Дэна Бонджино" Трамп заявил, что хотел бы немедленно провести дебаты с Байденом.

"Я хотел бы подебатировать с ним прямо сейчас, потому что мы должны вести дебаты. Мы должны вести дебаты ради блага страны", – сказал экс-президент США.

Действующий американский лидер прокомментировал предложение Трампа.

"Немедленно? Если бы я был на его месте, я бы тоже хотел вступить со мной в дебаты. Ему больше нечем заняться", – сказал Байден, отвечая на вопрос, согласится ли он на вызов Трампа провести с ним дебаты.

Напомним, в январе Дональд Трамп заявил, что Джо Байден снимется с выборов президента США в 2024 году.

Тем временем бывший президент США победил на республиканских праймериз в одном из ключевых штатов – Нью-Гэмпшир, набрав почти 55% голосов.

А американский президент Джо Байден одержал уверенную победу на первых официальных праймериз демократов в штате Южная Каролина.

По данным NBC News, на данный момент кандидатами на пост президента США от Республиканской партии являются Дональд Трамп и Никки Хейли.

От демократов:

  • Джо Байден;
  • Мэриэнн Уильямсон;
  • Дин Филлипс.

Независимые кандидаты:

  • активист и писатель Корнел Уэст;
  • активистка и врач Джилл Стайн;
  • Роберт Кеннеди-младший.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059347-tramp-vyzval-baydena-na-debaty/

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