Трамп заявил, что Байден снимется с выборов президента США

Байден снимется с выборов президента США в 2024 году. Такое заявление сделал Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу, передает РБК.

Как сообщает российское издание, Дональд Трамп в интервью заявил, что Байден снимется с выборов.

Отвечая на вопрос журналистки, считает ли он, что Байден выйдет из президентской гонки, Трамп сообщил: "Лично я думаю, что так и будет".

Тем временем, по данным NBC News, на данный момент кандидатами на пост президента США от Республиканской партии являются Дональд Трамп и Никки Хейли.

От демократов:

Джо Байден;

Мэриэнн Уильямсон;

Дин Филлипс.

Независимые кандидаты:

активист и писатель Корнел Уэст;

активистка и врач Джилл Стайн;

Роберт Кеннеди-младший.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.