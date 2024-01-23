Трамп заявил, что Байден снимется с выборов президента США
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Байден снимется с выборов президента США в 2024 году. Такое заявление сделал Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу, передает РБК.
Как сообщает российское издание, Дональд Трамп в интервью заявил, что Байден снимется с выборов.
Отвечая на вопрос журналистки, считает ли он, что Байден выйдет из президентской гонки, Трамп сообщил: "Лично я думаю, что так и будет".
Тем временем, по данным NBC News, на данный момент кандидатами на пост президента США от Республиканской партии являются Дональд Трамп и Никки Хейли.
От демократов:
- Джо Байден;
- Мэриэнн Уильямсон;
- Дин Филлипс.
Независимые кандидаты:
- активист и писатель Корнел Уэст;
- активистка и врач Джилл Стайн;
- Роберт Кеннеди-младший.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056927-tramp-zayavil-chto-bayden-snimetsya-s-vyborov-prezidenta-ssha/