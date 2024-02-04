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Байден победил на праймериз в Южной Каролине

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Мужчина в очках
Президент США Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Американский президент Джо Байден одержал уверенную победу на первых официальных праймериз демократов в штате Южная Каролина, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

"Президент Джо Байден победил на демократических праймериз в Южной Каролине", – говорится в публикации.

Сообщается, что действующий американский лидер набрал 96% голосов.

Два других демократа, участвовавших в гонке, – член палаты представителей Дин Филлипс, штат Миннесота, и писательница Марианна Уильямсон – набрали примерно по 2% голосов.

Как пишет издание, Байден сравнил свою победу в Южной Каролине с победой на праймериз в 2020 году, которая помогла проложить путь к его выдвижению.

"В 2020 году именно избиратели Южной Каролины доказали, что аналитики ошибались, вдохнули новую жизнь в нашу кампанию и направили нас на путь к победе на президентских выборах. Теперь, в 2024 году, жители Южной Каролины снова заговорили, и я не сомневаюсь, что вы направили нас на путь к тому, чтобы снова выиграть президентское кресло — и снова сделать Дональда Трампа проигравшим", – заявил он после подведения итогов.

Республиканские праймериз в штате пройдут 24 февраля. На них бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли встретится с экс-президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в одном из ключевых штатов – Нью-Гэмпшир, набрав почти 55% голосов.

Между тем ранее Трамп также ранее заявлял, что Байден снимется с выборов президента США в 2024 году.

Тем временем, по данным NBC News, на данный момент кандидатами на пост президента США от Республиканской партии являются Дональд Трамп и Никки Хейли.

От демократов:

  • Джо Байден;
  • Мэриэнн Уильямсон;
  • Дин Филлипс.

Независимые кандидаты:

  • активист и писатель Корнел Уэст;
  • активистка и врач Джилл Стайн;
  • Роберт Кеннеди-младший.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059041-bayden-pobedil-na-praymeriz-v-yuzhnoy-karoline/

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