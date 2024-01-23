У Трампа остался последний конкурент в борьбе за номинацию от Республиканской партии. Кто такая Никки Хейли и каковы ее шансы обойти его

После того как в воскресенье губернатор Флориды Рон Десантис снялся с гонки за номинацию Республиканской партии на пост президента США, единственным конкурентом Дональда Трампа во внутрипартийной борьбе осталась Никки Хейли – бывший губернатор Южной Каролины и постпред США в ООН.

«В какой-то момент нас было 14, участников этой кампании. Но сегодня официально начинается гонка на двоих – я и Трамп», - написала Хейли в одном из имейлов, с которыми ознакомился корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер.

В январе стартовал марафон праймериз и кокусов – процесса, в ходе которого американские штат один за другим выбирают кандидата в президенты США.

Первое голосование среди республиканцев традиционно прошло в Айове, и Дональд Трамп сразу же вырвался в лидеры гонки. Никки Хейли заняла в этом штате третье место, уступив чуть более 2% голосов Десантису.

Но теперь между Хейли и Трампом нет никого, кто мог бы оттянуть на себя голоса избирателей.

Вторым в этот вторник будет голосовать Нью-Гемпшир, и по результатам в этом штате во многом станет ясно, как дальше пойдет гонка за республиканскую номинацию.

Кто такая Никки Хейли? И есть ли у нее шансы победить Трампа?

Политический путь Никки Хейли

Никки Хейли – первая не белая женщина и пятая за всю историю страны, претендующая на пост президента США.

Ей 52 года. Она родилась в 1972 году в штате Южная Каролина в семье индийских иммигрантов-сикхов. Считает себя христианкой, но из уважения к религии родителей посещает сикхские церемонии.

C 2005 по 2010 года Хейли занимала кресло в Палате представителей Южной Каролины, а в 2011 году стала губернатором штата и пробыла на этом посту до 2017-го.

В январе 2017-го Дональд Трамп, только что занявший пост президента США, назначил ее постоянным представителем страны в ООН — несмотря на то, что Хейли много критиковала его и не поддерживала его кандидатуру на выборах.

В ООН она запомнилась жесткой риторикой в адрес России и Ирана, и продвижением санкций в отношении этих двух стран.

При ней США вышли из Совета ООН по правам человека. Конечно, это было решение Белого дома, а нее собственное, но она сыграла в нем важную роль.

Хейли последовательно обвиняла Совет в «хронической антиизраильской тенденциозности», а в момент объявления о выходе США назвала его «выгребной ямой политической предвзятости».

В декабре 2018-го года Никки Хейли покинула пост посла в ООН. Принимая ее в Белом доме незадолго до окончания ее полномочий, Дональд Трамп предложил ей любую должность в его администрации.

«Выбирай, что хочешь», - сказал тогда Трамп. Хейли рассмеялась.

Тогда Хейли в Белый дом не пошла, а 14 февраля 2023 года официально выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах президента США и теперь является главным конкурентом своего бывшего босса.

Что Никки Хейли обещает Соединенным Штатам

В ряде вопросов внутренней политики Никки Хейли во многом придерживается таких же взглядов, как и ее соперник Трамп, в частности, в иммиграционной и налогово-бюджетной сферах.

Например, она считает оправданным сокращение ассигнований на ряд социальных программ, в том числе на медицинское страхование.

Она также является противницей абортов, голосует за ограничительные законопроекты, но в отличие от многих коллег-республиканцев склоняется к более мягкой политике, разрешающей аборты в случае изнасилования и инцеста.

В международной повестке Хейли также, как Трамп, безоговорочно выступает на стороне Израиля в любом ближневосточном конфликте.

После начала войны Израиля и ХАМАС она заявила, что США должны всесторонне помочь Израилю уничтожить террористов.

Но она абсолютно непримиримо относится к намерениям многих республиканцев, включая Трампа, смягчить политику США в отношении России.

Она считает победу Украины в войне с Россией залогом всемирной и национальной безопасности США, и критикует своих однопартийцев, призывающих к диалогу с Кремлем или к нейтралитету США в этом конфликте.

«Говорю вам, Путин и Си пускают слюни от мысли, что кто-то подобный может стать президентом», — сказала она в ноябре прошлого года в ходе дебатов своему оппоненту по предвыборной гонке Вивеку Рамасвами, который, впрочем, вскоре снял свою кандидатуру.

Как Хейли относится к Трампу

Накануне Хейли публично усомнилась в том, что умственные способности Дональд Трампа позволяют ему претендовать на пост президента. Поводом стало то, что Трамп в одном из последних выступлений перед сторонниками перепутал ее с Нэнси Пелоси — демократкой и бывшим спикером Палаты представителей США.

Трамп несколько раз повторил, что именно она — Никки Хейли — не смогла должным образом обеспечить безопасность Капитолия в день нападения 6 января 2021 года, отвергнув предложенную Белым домом помощь по усилению численности военных и охраны.

По словам Трампа, именно руководство Конгресса того периода, и, в частности, Никки Хейли, виновны в том, что нападение имело такие последствия, но они слишком бесчестны, чтобы это признать.

Кроме того, что Никки Хейли – республиканка, в январе 2021 года она не занимала никакого официального поста, а конкретно 6 января находилась за пределами Вашингтона.

Позднее в окружении Трампа объяснили, что их кандидат просто перепутал имена и имел в виду в своей речи Нэнси Пелоси.

Однако Хейли считает, что ошибиться можно один раз, а многократное упоминание ее имени в не имеющем к ней отношения контексте, — тревожный сигнал.

«Меня это беспокоит — и я не пытаюсь никого унизить, — но когда речь идет о грузе ответственности и давлении, с которыми связано президентство, мы не можем допустить к этому человека, в психологической способности которого справиться с этим мы не уверены», — сказала Никки Хейли, намекая на возраст и 81-летнего Байдена, и 77-летнего Трампа.

Каковы ее шансы на победу

В последние месяцы поддержка Никки Хейли выросла как в отдельных штатах, так и в вашингтонском ядре Республиканской партии.

Для многих она – олицетворение дотрамповских времен партии, без скандалов в прессе, бесконечных судебных исков, расследований с привлечением ФБР и прочих встрясок, с которыми республиканцы стали ассоциироваться при Трампе.

Хейли – компромисс для тех, кто не хочет возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Вопрос только в том, считают ли они ее способной победить на выборах Джо Байдена, потому что видеть демократов в Белом доме они хотят еще меньше, чем Трампа.

По мнению многих аналитиков, в ходе праймериз, которые продлятся до сентября этого года, ей нужно будет доказывать не столько свое превосходство над Трампом, сколько свою способность дать бой Байдену