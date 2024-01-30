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ЦИК России опубликовал декларацию о доходах Владимира Путина

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала декларации о доходах кандидатов на пост президента России, в том числе декларацию Владимира Путина.

По информации РБК, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, Владимир Путин заработал более 67,5 млн рублей

Сообщается, что в декларации указаны 10 счетов в банках - на них находятся 54,4 млн рублей и 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург".

Отмечается, что сумма его доходов состоит, главным образом, из его заработной платы как президента за этот период.

Издание подчеркивает, что должность президента РФ предполагает нахождение на государственном обеспечении, что позволяет откладывать денежные средства

Среди его имущества по-прежнему имеются три машины (ГАЗ М21, 1960 г.в., ГАЗ М21, 1965 г.в.и "Нива", 2009 г.в.), а также прицеп "Скиф".

Напомним, в октябре Владимиру Путину исполнился 71 год. Праздник на высшем государственном посту он отмечал уже в 20-й раз.

В декабре 2023 года Путин объявил о том, что будет участвовать в президентской гонке 2024 года.

На днях ЦИК официально зарегистрировала Путина кандидатом на президентских выборах в России.

Отметим, Центральная избирательная комиссия России официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно состоится 15, 16 и 17 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058333-tsik-rossii-opublikoval-deklaratsiyu-o-dohodah-vladimira-putina/

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