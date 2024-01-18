Пакистан отозвал посла из Ирана и нанес ответный ракетный удар

Пакистан назвал удары Ирана по своей территории нарушением суверенитета и отозвал своего посла из страны. Официальное заявление властей опубликовал МИД Пакистана, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Пакистана, власти страны считают удары Ирана "вопиющим нарушением суверенитета Пакистана, нарушением международного права, а также целей и принципов Устава ООН".

"Этот противоправный акт совершенно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия ляжет исключительно на Иран. Все это было передано иранскому правительству", - говорится в заявлении властей.

Пакистан также решил отозвать своего после из Ирана, а посла Ирана, который сейчас находится в Иране, попросили не возвращаться.

"Мы также решили приостановить все визиты на высоком уровне, которые продолжались или планировались между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни", - добавили в ведомстве.

Помимо этого, как сообщает РИА Новости, Пакистан нанес серию точных военных ударов по "укрытиям террористов" в Иране.

"Этим утром Пакистан предпринял ряд точных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Ряд террористов были убиты в ходе операции", - указано в релизе пакистанского МИДа.

В ведомстве также заявили, что Пакистан в течение нескольких лет высказывал Ирану опасения по поводу того, что на его территории укрываются "террористы пакистанского происхождения", однако Тегеран предпринял недостаточно действий против них.

Как пишет РБК, ссылаясь на информационное агентство иранского правительственного Mehr, власти Ирана подтвердили, что на их территории прогремели взрывы. В частности, удары были нанесены по территории возле города Сераван на юго-востоке провинции Систан и Белуджистан.

По словам заместителя губернатора провинции Алиреза Мархамати, в результате удара Пакистана погибли семь человек: три женщины и четверо детей - все они не иранцы.

Его слова приводит РИА Новости.

"Сегодня около 04:30 был слышен звук нескольких взрывов... одна из наших приграничных деревень подверглась ракетному удару Пакистана... в этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана", — заявил Мархамати.

Напомним, накануне Иран нанес удары по двум базам суннитской группировки "Джейш аль-Адль" на территории Пакистана. Пакистанские власти назвали действия Ирана незаконными и заявили, что в результате ударов погибли двое детей и еще трое получили ранения.

В МИДе Пакистана был вызван временный поверенный в делах Ирана, которому выразили протест против "неспровоцированного нарушения воздушного пространства страны".

За день до этого Тегеран нанес ракетные удары по консульству и военной базе США в Ираке, а также атаковал позиции ИГИЛ (движение запрещено в Казахстане) в Сирии. Сообщалось, что в результате ударов погибли несколько человек.