Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Доллар в России подешевел почти до 88 рублей впервые с ноября 2023 года

Опубликовано:

купюры по 100, 500, 1000 и 5000 рублей
Рубли. Иллюстративное фото: pixabay.com

Курс доллара по итогам торгов снизился на 0,7% и стал дешевле 88 рублей. Это случилось впервые с ноября прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание сообщает, что по состоянию на 11:39 по Москве (14:30 по Астане), как свидетельствуют данные торгов на Мосбирже, курс доллара опустился на 0,7%, или 62 копейки, и достиг отметки 87,97 рубля.

Также курс евро упал на 0,45% (44 копейки) и составил 96,72 рубля.

По информации издания, руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов сообщил, что причинами роста рубля в последние дни стали валютные интервенции Банка России и продажа экспортерами накопленной за новогодние каникулы валютной выручки.

Напомним, в августе "чистые" продажи рубля в Казахстане составили почти 12,9 млрд тенге. Такой спрос стал рекордным за последние 14 месяцев.

Однако уже в октябре стало известно, что продажи рубля снова ушли "в минус" в Казахстане.

Также добавим, что стоимость нефти выросла после ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам из-за опасений эскалации конфликта, что может помешать добыче и транспортировки во всем регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055233-kurs-dollara-opustilsya-nizhe-88-rubley-vpervye-s-noyabrya-2023-goda/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.