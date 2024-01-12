Доллар в России подешевел почти до 88 рублей впервые с ноября 2023 года

Курс доллара по итогам торгов снизился на 0,7% и стал дешевле 88 рублей. Это случилось впервые с ноября прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание сообщает, что по состоянию на 11:39 по Москве (14:30 по Астане), как свидетельствуют данные торгов на Мосбирже, курс доллара опустился на 0,7%, или 62 копейки, и достиг отметки 87,97 рубля.

Также курс евро упал на 0,45% (44 копейки) и составил 96,72 рубля.

По информации издания, руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов сообщил, что причинами роста рубля в последние дни стали валютные интервенции Банка России и продажа экспортерами накопленной за новогодние каникулы валютной выручки.

Напомним, в августе "чистые" продажи рубля в Казахстане составили почти 12,9 млрд тенге. Такой спрос стал рекордным за последние 14 месяцев.

Однако уже в октябре стало известно, что продажи рубля снова ушли "в минус" в Казахстане.

Также добавим, что стоимость нефти выросла после ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам из-за опасений эскалации конфликта, что может помешать добыче и транспортировки во всем регионе.