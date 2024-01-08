Новый флаг Кыргызстана подняли на главной площади в Бишкеке, а потом спустили (видео)

Сегодня на главной площади Бишкека был поднял обновленный флаг Кыргызстана. Церемония прошла без участия их президента, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как пишет агентство, на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке состоялась церемония поднятия обновленного государственного флага Кыргызстана.

Сообщается, что мероприятие прошло без участия президента страны Садыра Жапарова. На церемонии присутствовал премьер-министр республики Акылбек Жапаров.

Госсекретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов заявил, что "в обновленном флаге не было кардинальных изменений, основная идея сохранена, были внесены лишь небольшие технические поправки, в связи с этим было принято решение провести мероприятие без участия главы государства".

Однако спустя несколько минут агентство сообщает, что новый флаг, установленный сегодня, вновь спустили и заменили. По словам правоохранительных органов, полотно порвалось, и его пришлось заменить.

Кроме того, агентство отмечает, что утром 1 января на площади Ала-Тоо также был поднят новый флаг. Однако пользователи соцсетей подсчитали, что на установленном флаге было не 40 лучей, а 39. Мэрия Бишкека и глава службы информационной политики Дайырбек Орунбеков заявили, что флаг имеет 40 лучей. Но интернет-пользователи пишут, что флаг снимали и, вероятно, заменили на исправленный вариант.

Напомним, что разговоры об изменении флага Кыргызстана возникли еще в конце сентября этого года. Тогда депутаты Жогорку Кенеша (однопалатного парламента страны) заявили, что возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тундуком (аналог казахстанского шанырака) посередине на кыргызском флаге. По их словам, иногда вместо солнца изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или наружную часть юрты.

28 ноября профильный комитет Жогорку Кенеша единогласно поддержал изменение флага Кыргызстана. На следующий день депутаты парламента одобрили в первом чтении законопроект об изменении государственного флага.

Однако против данного решения выступали многие граждане страны – люди выходили на митинг, а также высказывались в аккаунте президента Садыра Жапарова в Instagram.

В декабре президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об изменении флага республики. Так, форма лучей солнца изменена из волнообразных на прямые.