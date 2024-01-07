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Глава Евросовета Шарль Мишель хочет досрочно покинуть пост

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Шарль Мишель
Шарль Мишель. Фото: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / Getty Images

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что собирается досрочно покинуть пост ради участия в выборах в Европарламент, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в конце ноября 2024 года, заявил, что примет участие в выборах в Европарламент и оставит свой пост уже летом, чтобы занять кресло европейского депутата.

Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что Мишель может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии "Реформаторское движение" на предстоящих выборах в Европейский парламент.

"Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года", – сказал Мишель в интервью ведущим бельгийским СМИ.

Он объяснил, что должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до 16 июля – даты присяги депутатов нового созыва Европарламента.

При этом, как пишет издание Politico, после ухода Шарля Мишеля пост главы Евросовета может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мишель планирует занять место в Европейском парламенте в середине июля, если его изберут, а это означает, что лидерам ЕС придется быстро договориться о преемнике на освободившийся пост в Совете. Если они этого не сделают, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна примет председательство в Совете ЕС в июле, будет руководить встречами", – пишут авторы.

Кто такой Шарль Мишель?

Как пишет ТАСС, Шарль Мишель родился 21 декабря 1975 года в городе Намюр (франкоязычный регион Валлония, Бельгия). Его отец – Луи Мишель – известный политический деятель, член Либеральной реформистской партии, был министром иностранных дел в 1999-2004 годах и еврокомиссаром в 2004-2009 годах.

Политическую деятельность начал в 16 лет, вступив в 1991 году в организацию Либерально-реформаторская молодежь коммуны Жодонь (провинция Валлонский Брабант).

В 2000 году занял пост министра внутренних дел и государственного управления в региональном правительстве Валлонии, став самым молодым министром (25 лет) в истории страны.

В 2007-2011 годах – министр по вопросам содействия сотрудничеству в федеральном правительстве.

8 октября 2014 года назначен на пост премьер-министра Бельгии, вступил в должность 11 октября. Стал самым молодым главой кабинета в истории страны.

По данным Deutsche Welle, в 2019 году Шарль Мишель сменил в должности председателя Европейского совета польского политика Дональда Туска.

Напомним, что в прошлом году Шарль Мишель встречался с Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" в Кыргызстане, а в октябре 2022 года с официальным визитом посещал Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054275-glava-evrosoveta-sharl-mishel-hochet-dosrochno-pokinut-post/

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