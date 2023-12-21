"Это преступление": Порошенко возмутился ситуацией на фронте

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил в Верховной Раде. Политик заявил об ответственности за ситуацию на фронте и предложил ряд мер, передает NUR.KZ со ссылкой на его Telegram-канал.

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что побывал на фронте и пообщался с солдатами.

"И сказать о том, что там не хватает снарядов – ничего не сказать. Это то, что говорят наши бойцы. Сказать, что не хватает противовоздушной обороны – ничего не сказать.

Мы должны сделать все возможное, чтобы ускорить предоставление от наших партнеров этой помощи. И государство должно наладить серийное производство внутри страны", – говорится в сообщении политика в Telegram.

Следом он перечислил проблемы, которые власть может решить сейчас. Во-первых, это поставка FPV-дронов.

"Это FPV-дроны. Вчера мы отвезли сотни дронов. А оказывается, и я прошу проверить эту информацию, пригласив руководителя Госспецсвязи, десятки тысяч FPV-дронов сейчас на складах ГСССЗИ (Госслужба спецсвязи и защиты информации – прим. ред.). Это преступление, за которое должны быть наказаны. А мы должны сделать все, чтобы увеличить производство FPV и доставить их в каждый батальон.

Надо наладить производство РЭБ (радиоэлектронная борьба – прим. ред.). Напоминаю, моя команда инвестировала 150 млн гривен в разработку новой технологии, которая уже сейчас сажает "Орланы" и "Суперкамы", – сказал Порошенко.

Кроме того, экс-президент Украины предложил ускорить строительство глубокоэшелонированных фортификационных сооружений, а также засеять территорию минами.

"Также нам нужно единство. Единство вокруг Вооруженных сил Украины. И надо, чтобы не словом, а действиями Верховная Рада поддержала это единство. Первое – поставить на голосование законопроект, который потребует согласования с Главнокомандующим назначения командующих, потому что это – об ответственности", – подчеркнул Порошенко.

Второе, по его словам, проголосовать за проект постановления об очищении комитета по нацбезопасности "от неадекватного лица, которое порочит ВСУ", и законопроект о церкви.

Недавно Порошенко заявил, что его снова не выпустили из Украины в США и Польшу – в этих странах он планировал провести ряд международных встреч. Его заявление прокомментировал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Отмечалось, что на время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках.

По информации на официальном сайте Верховной Рады, Порошенко Петр Алексеевич является членом Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в Евросоюз. Его избрание на этот пост состоялось 29 августа 2019 года. Пост президента Украины он занимал с 2014 по 2019 год.