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Больше 50 жителей Киева пострадали от новой ракетной атаки. Что известно

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Разрушенные дома
Кличко осматривает воронку от сбитой ракеты около жилого дома. Фото: t/me/VITALIY_KLITSCHKO

В ночь на среду Россия нанесла новый удар баллистическими ракетами в направлении столицы Украины. В Киеве в результате атаки пострадали более 50 человек, заявили городские власти. На город падали обломки — ВСУ отчитались, что все 10 ракет были сбиты. Предыдущая ракетная атака на Киев была два дня назад.

В этот раз удар был нанесен ровно в три часа ночи, сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Все 10 целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами", — говорилось в утренней сводке.

Генштаб Украины в своем отчете предположил, что для атаки были задействованы наземные комплексы типа "Искандер" или С-400, а глава офиса президента Украины Андрей Ермак более определенно написал в Telegram, что удары по Киеву российские военные могли наносить ракетами 48Н6 из комплекса С-400.

По мнению Ермака, целью ударов был некий объект критической инфраструктуры.

"Нам известно, куда они бьют", — заявил глава офиса Владимира Зеленского, не уточнив, какой именно объект имеет в виду.

Сам Зеленский, во время ракетного удара находившийся в Вашингтоне, где встречался с президентом США Джо Байденом, заявил: "Как только вчера мы с президентом Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, страна-террорист продемонстрировала, насколько важно это решение".

Поврежденные дома в нескольких районах Киева
Обломки ракет и взрывная волна повредили дома в нескольких районах Киева. фОТО: t.me/KLYMENKO_MVS

Взрывы раньше воздушной тревоги

В результате уничтожения ракет в Киеве было зафиксировано около десятка случаев падения обломков, заявляла городская военная администрация. Гражданский мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что пострадали 53 человека.

Госпитализировали только 20 из них, в том числе двоих детей. В основном люди получили порезы от осколков стекол, выбитых взрывной волной при работе ПВО по ракетам, следует из сообщений властей.

Кроме того, уже не в первый раз врачи вынуждены оказывать помощь в Киеве тем людям, у которых фиксируется острая реакция на стресс.

В последний раз медики делали это два дня назад, когда в направлении Киева также был нанесен удар баллистическими ракетами. Тогда взрывы прозвучали не в три, а около четырех часов ночи. Воздушные силы ВСУ сообщали, что 11 декабря сбили все восемь ракет в Киевской области.

Обломки тогда упали на в южной части Киева — в Дарницком и Голосеевском районах. Несколько человек пострадали.

И 11 декабря, и сейчас жители Киева сначала услышали громкие взрывы, а затем включилась сирена воздушной тревоги. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял это тем, что ракеты запущены с наземных установок, а не с самолетов, поэтому их позже замечает ПВО.

"Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", — говорил Игнат в украинском телеэфире.

Баллистические ракеты способны сбивать только системы Patriot. У Украины их четыре.

В ночь на среду Россия атаковала Украину не только в направлении Киева. Накануне поздно вечером дроны-камикадзе ударили по югу страны, девять из них были сбиты над Одесской области. В Одессе есть пострадавшие и разрушения.

Поврежденные ударной волной многоэтажные дома
Офис генпрокурора Украины опубликовал фото многоэтажных домов, поврежденных ударной волной. Фото: t/me/PGO_GOV_UA

В Киеве в результате новой атаки также есть серьезные разрушения, обломки в этот раз упали на левобережные районы столицы Украины — Деснянский, Днепровский и Дарницкий.

В Днепровском районе был поврежден фасад многоэтажки, на уровне седьмого этажа начался пожар, десятки жителей эвакуировали.

Утром туда приехал мэр Кличко. "Обломки баллистической ракеты упали во двор многоквартирного дома. В результате поврежден и дом, и детский сад, расположенный рядом. Во дворе сгорели припаркованные авто, а также вылетели стекла в близлежащих домах и школе, — описал он ситуацию в своем Telegram-канале. — Жителей поврежденного дома оперативно эвакуировали ночью".

Кличко осматривает детский сад, рядом с которым упали обломки баллистической ракеты
Кличко осматривает детский сад, рядом с которым упали обломки баллистической ракеты. Фото: t/me/VITALIY_KLITSCHKO

Ранее Кличко сообщал, что одна из сбитых ракет упала у больницы, в результате чего в нескольких корпусах выбило окна, один человек пострадал. Возле больницы — большая воронка.

Пользователи соцсетей пишут о многочисленных выбитых окнах ударной волной в других домах района.

В Дарницком районе загорелся большой частный дом, пострадал частный дом и в Деснянском районе, пишет Украинская служба Би-би-си.

Накануне утром Киев не обстреливали, но произошла хакерская атака на крупнейший украинский оператор мобильной связи "Киевстар", в которой СБУ обвинила Россию. Мобильная сеть до сих пор не работает, поэтому сейчас у многих жителей Киева нет интернета и мобильной связи.

Ракетные удары по Киеву возобновились 11 ноября. Они были нанесены после паузы в 52 дня. Власти Украины ожидали усиления российских обстрелов с наступлением зимы. Они считают, что главной целью, как и в прошлом году, могут стать объекты энергетической инфраструктуры.

25 ноября на столицу Украины была совершена атака дронов, которую власти называли крупнейшей с начала войны. ВСУ заявляли об уничтожении 74 из 75 беспилотников, запущенных по Киеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050697-bolshe-50-zhiteley-kieva-postradali-ot-novoy-raketnoy-ataki-chto-izvestno/

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