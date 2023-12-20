Изменение флага принял парламент Кыргызстана
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Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) сегодня на заседании рассмотрел и принял без обсуждения законопроект об изменении флага в трех чтениях, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.
По итогам голосования "за" изменение флага выступили 59 депутатов, "против" - 5.
"Уважаемые депутаты! Поздравляю вас с новым флагом! Это никакое не изменение, это правки. Не нужно все время повторять про "легендарный парламент". У каждого периода своя легенда", - сказал спикер парламента страны Нурланбек Шакиев, поздравляя коллег.
Председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Чолпон Султанбекова сообщила, что шесть парламентских фракций дали свое одобрение проголосовать по законопроекту сразу во втором и третьем чтениях.
Отмечается, что идея изменить флаг принадлежит президенту Садыру Жапарову. Инициаторы законопроекта - спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.
На флаге предлагалось изменить форму лучей из волнообразных на прямые.
Ранее мы сообщали о том, что несогласные с тем, что в Кыргызстане изменят флаг, "атаковали" Instagram-аккаунт президента Садыра Жапарова. Кыргызстанцы массово оставляли комментарии под публикациями.
Позже стало известно о том, что жители Бишкека даже вышли на акцию протеста против изменения госфлага Кыргызстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051662-izmenenie-flaga-prinyal-parlament-kyrgyzstana/