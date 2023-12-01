Петр Порошенко заявил, что его не выпустили из Украины в США и Польшу, куда он планировал направиться в командировку и провести ряд международных встреч.

Как пишет Порошенко в своем Telegram-канале, в ближайшие дни у него был запланирован ряд международных встреч.

"Имею подписанную командировку председателем Верховной Рады, но пограничники меня не пропустили. Я далек от мысли, что пограничники действовали по собственной инициативе.

Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента", - сообщил Порошенко.

По словам экс-президента Украины, с представителями Польши он планировал обсудить вопросы снятия блокады перевозчиков на границе, а с властями США - обеспечение финансирования военной помощи.

Порошенко заявил, что такие действия украинских властей - это не просто препятствование дипломатической работе его команды, а удар по обороноспособности Украины.

Заявление Порошенко прокомментировал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Его комментарий приводит издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

"На время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках.

В отношении народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", - заявил изданию Демченко.

В мае прошлого года был аналогичный случай с пересечением границы. 27 мая Порошенко хотел пересечь госграницу во Львовской области. Но его не пропустили. На следующий день ему снова было отказано в выезде якобы из-за недостатка документов.

И только 30 мая, с третьей попытки, бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сопровождению позволили пересечь украинско-польскую границу.

Порошенко тогда планировал выехать в Роттердам на Конгресс и саммит Европейской народной партии, чтобы обсудить вопросы предоставления Украине военной поддержки и восстановление ее после войны.