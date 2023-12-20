Число погибших при землетрясении в Китае снова возросло

В Китае количество погибших в результате землетрясения магнитудой 6,2 увеличилось до 131 человека. Различные травмы получили около 700 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Shanghai Daily.

Сообщается, что число погибших в результате землетрясения, которое потрясло провинции Ганьсу и Цинхай в полночь понедельника, возросло до 131.

"В общей сложности 113 человек погибли в Ганьсу и 18 – в Цинхае, более 700 сотен человек получили ранения", – говорится в публикации.

По данным провинциального штаба по ликвидации последствий землетрясения, по состоянию на 13:00 вторника, 19 декабря, землетрясение повредило 155 393 дома в Ганьсу.

Китай повысил уровень национального реагирования на ЧС при стихийных бедствиях до второго уровня в связи с землетрясением. По данным МЧС, в пострадавший от землетрясения район направлено более 736 спасателей из объектов центральных предприятий близлежащих районов, а также 2042 пожарных.

Напомним, в ночь на понедельник в Китае произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Сообщалось, что Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения были задействованы 1440 пожарных и спасателей.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли 118 человек, еще 500 человек получили различные травмы. Больше всего пострадала провинция Ганьсу, где погибло большинство людей. Местные власти сообщили, что более 4700 домов были повреждены.

В связи с происшествием президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.