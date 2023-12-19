В результате сильного землетрясения в Китае погибли 111 человек (видео)
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Сильное землетрясение произошло в Китае в минувший понедельник. Сообщается о жертвах и пострадавших в провинциях Ганьсу и Цинхай в результате произошедшего.
Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр располагался в 101 километре к юго-западу от Ланьчжоу.
Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.
По данным ТАСС, по Центральному телевидению Китая сообщили, что жертвами стали 111 человек (100 в Ганьсу и 11 в Цинхай), более 230 человек пострадали.
По информации People's Daily, China, магнитуда составила 6,2. Число погибших также оценили в 111 человек.
Как пишет РИА Новости, министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей.
По информации Британской энциклопедии, провинция Ганьсу находится в северо-центральной и северо-западной частях Китая. На севере граничит с Монголией.
Провинция Цинхай находится на северо-западе страны. Граничит с СУАР и Тибетским автономным районом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051375-v-rezultate-silnogo-zemletryaseniya-v-kitae-pogibli-111-chelovek/