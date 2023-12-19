Число жертв землетрясения в Китае возросло до 118 человек

В Китае количество погибших в результате землетрясения на северо-западе страны возросло до 118 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, в результате землетрясения погибли 118 человек, еще 500 – получили различные травмы.

Сообщается, что больше всего пострадала провинция Ганьсу, где погибло большинство людей. Местные власти сообщили, что более 4700 домов были повреждены. Число пропавших без вести в результате стихийного бедствия пока неизвестно.

Как сообщает издание, в провинциях, где произошло землетрясение, повреждены дороги, отключены линии связи и электропередачи, местные жители вынуждены прятаться в одеялах и греться у костров, поскольку температура воздуха на улице составляет -14 градусов.

В зону бедствия были направлены около 2200 спасателей. К спасательным работам также присоединились военные и полиция.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к немедленным "всеобщим усилиям" по поиску пострадавших и оказанию помощи, а также обеспечению безопасности выживших и их имущества.

РИА Новости со ссылкой на местные СМИ передает, что жертвами землетрясения стали 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. Кроме того, в провинции Цинхай с 20 людьми потеряли связь, еще 182 человека получили ранения.

Министерство финансов и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 млн юаней (около 28 млн долларов) для оказания помощи при стихийных бедствиях.

Напомним, в минувший понедельник в Китае произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 6,2.

Ранее сообщалось, что количество погибших составило 111 человек.

По информации Британской энциклопедии, провинция Ганьсу находится в северо-центральной и северо-западной частях Китая. На севере граничит с Монголией.

Провинция Цинхай находится на северо-западе страны. Граничит с СУАР и Тибетским автономным районом.