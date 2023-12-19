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Токаев обратился к Си Цзиньпину после разрушительного землетрясения в Китае

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину после разрушительного землетрясения в провинции Ганьсу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в северо-западной части страны.

"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели Ваших соотечественников в результате разрушительного землетрясения в провинции Ганьсу. Выражая соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких в результате стихийного бедствия, сообщаю, что в этот тяжелый момент народ Казахстана разделяет боль невосполнимой утраты китайского народа.

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям", – написал глава государства.

Напомним, вчера в Китае произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 6,2.

Сообщалось, что Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения были задействованы 1440 пожарных и спасателей.

На данный момент известно о 118 погибших, еще 500 человек получили различные травмы. По данным издания The Telegraph больше всего пострадала провинция Ганьсу, где погибло большинство людей. Местные власти сообщили, что более 4700 домов были повреждены. Число пропавших без вести в результате стихийного бедствия пока неизвестно.

При этом в провинциях, где произошло землетрясение, повреждены дороги, отключены линии связи и электропередачи, местные жители вынуждены прятаться в одеялах и греться у костров, поскольку температура воздуха на улице составляет -14 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2051501-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-si-tszinpinu/

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