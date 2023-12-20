Суд в Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в выборах президента

Суд в Колорадо вынес решение, согласно которому Дональд Трамп не имеет права участвовать в праймериз на территории штата из-за штурма Капитолия в январе 2021-го.

Как передает телеканал CBS, верховный суд Колорадо постановил, что экс-глава США Дональд Трамп, который ранее неоднократно заявлял о намерении участвовать в президентской гонке в следующем году, не имеет права избираться на эту должность и должен быть вычеркнут из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате.

Объясняется, что решение принято на основании 14-й поправки к Конституции США. В соответствии с третьим пунктом этой поправки, занимавший военную или гражданскую должность человек после участия в мятеже не может занимать государственную должность.

Напомним, Трампу ранее были предъявлены обвинения по делам, связанным с нападением на Капитолий в январе 2021 года. Он не признает свою вину.

Газета The New York Times, ссылаясь на постановление суда, пишет, что большинство судей проголосовало за то, что Трамп не имеет права занимать пост президента.

При этом издание отмечает, что решение распространяется только на территорию штата Колорадо. Оно должно вступить в силу лишь 4 января и до этого времени может быть обжаловано.

В предвыборном штабе Трампа уже прокомментировали решение суда, назвав его ошибочным и недемократичным. Команда Трампа намерена подать апелляцию в Верховный суд США.

РБК отмечает, что суд Колорадо стал первым, вынесшим такое решение. Аналогичные иски группы избирателей рассматривались в Миннесоте и Нью-Гэмпшире, но их отклонили. В ноябре суд в Мичигане постановил, что Трамп может участвовать в праймериз на территории штата, а истцы подали апелляцию в местный Верховный суд.

Аналитик Эли Хониг рассказал CNN, что по всей стране были поданы десятки подобных исков, примерно 18 из них были либо отклонены, либо отозваны истцом.

К слову, Трамп ранее уже комментировал попытки запретить ему участие в выборах в соответствии с 14-й поправкой. Экс-президент заявлял, что 14-я поправка "не имеет никакого законного основания и отношения к грядущим выборам", а является трюком "радикальных левых коммунистов, марксистов и фашистов".

Кто еще баллотируется на пост президента США в 2024 году

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

В середине апреля Байден официально объявил об участии в выборах президента в 2024 году.

Трамп также намерен вновь баллотироваться на пост главы государства, более того, он уже начал предвыборную кампанию.

Третьим кандидатом на пост президента США может стать однопартиец Дональда Трампа Никки Хейли. В середине февраля она объявила о выдвижении своей кандидатуры на эту должность.

Праймериз назначены на весну 2024 года, чтобы определить, кто именно будет баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре следующего года.

Кроме того, в начале апреля племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший официально объявил, что баллотируется на пост главы государства в 2024 году.

В мае губернатор Флориды Рон Десантис подал уведомление в Федеральную избирательную комиссию США о выдвижении своей кандидатуры.