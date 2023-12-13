Поврежденные дома и горящие авто: взрывы снова прогремели в Киеве

Сегодня утром появилась информация о новых ударах по Киеву. По данным мэра города Виталия Кличко, во дворах горят машины, в некоторых районах обрушились фасады домов. Есть пострадавшие.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале, в Днепровском районе во дворе жилого дома горят автомобили, обломками ракеты поврежден фасад жилого дома. Жителей эвакуируют.

Также обломки ракеты упали на частный жилой дом.

"В одной из детских больниц в Днепровском районе выбило окна и повредило центральный вход в заведение. Пока без пострадавших", – написал мэр города.

В других районах Киева также наблюдаются пожары.

"По данным медиков, уже семеро пострадавших в результате атаки на Киев. Пятерых госпитализировали в больницы столицы, двоим медики оказали помощь на месте", – добавил Виталий Кличко.

При этом, как пишет РБК, Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Напомним, что о взрывах в Киеве сообщалось и несколько дней назад. Тогда в результате ракетного обстрела пострадали как минимум два человека, в городе была объявлена ​​воздушная тревога.

Также ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 25 ноября российские военные для массированного налета на Украину использовали около 75 ударных беспилотника типа Shahed-131/136. Силы ПВО уничтожили 71 дрон.

"Подавляющее большинство" дронов, по утверждению Воздушных сил Украины, пришлись на Киев и область.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку беспилотников на Украину в ночь на день памяти жертв Голодомора "сознательным террором". Российская сторона эти заявления не комментировала.

Кроме того, вчера утром произошел масштабный сбой в работе украинской телекоммуникационной компании "Киевстар": исчезла мобильная связь и интернет, также возникли проблемы с работой всех систем, связанных с этим оператором.

"Киевстар" – крупнейший в Украине оператор мобильной связи, на его долю приходится более 50% рынка.