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Британия передаст Украине два минных тральщика

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Флаг Украины
Флаг Украины. Иллюстративное фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Королевский флот Британии передаст Киеву два своих минных тральщика, чтобы укрепить военно-морской потенциал Украины, заявило Минобороны Великобритании.

Министр обороны Грант Шаппс заявил, что эти корабли помогут вновь открыть «жизненно важные экспортные маршруты», которые были ограничены с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину.

Королевский флот уже давно готовился к передаче Украине двух минных тральщиков. Возможность их поставки рассматривалась еще до начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Летом этого года Королевский флот обучал украинские экипажи использованию кораблей.

Однако до сих пор остаются вопросы, как и когда они корабли смогут войти в Черное море, поскольку Турция контролирует доступ через Босфор.

Министерство обороны также заявило, что Великобритания создает коалицию с Норвегией по морскому потенциалу для долгосрочной поддержки Украины. Шаппс намерен подробнее изложить планы позднее в понедельник вместе с норвежским коллегой.

Шаппс также отверг предположения о том, что страны Запада потеряли интерес к войне России с Украиной.

По словам британского министра, поддержка ВМС Украины ознаменует начало новых скоординированных усилий Великобритании, Норвегии и наших союзников по укреплению боеспособности Украины на море и укрепление безопасности в черноморском бассейне в целом.

«Как островное государство с богатой морской историей Великобритания и Королевский флот обладают особенно хорошими возможностями для поддержки этого начинания», — заявил Шаппс.

После вторжения России в Украину в феврале прошлого года российский флот заблокировал доступ к черноморским портам страны, что, среди прочего, привело к блокировке экспорта украинского зерна.

В июле 2022 года между странами была заключена сделка при посредничестве Турции и ООН, позволившая Украине восстановить вывоз сельхозпродукции из своих черноморских портов.

Однако позже Россия вышла из сделки, использовав в качестве предлога массированную атаку украинских беспилотников на флот в Севастополе.

«Укрепление морского потенциала Вооруженных сил Украины и, в особенности, противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины», - заявили в Министерстве обороны Британии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050323-britaniya-peredast-ukraine-dva-minnyh-tralschika/

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