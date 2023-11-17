Песков поделился виденьем, каким должен быть следующий президент России

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание, во время интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 пресс-секретарю главы РФ Пескову был адресован вопрос, каким он видит следующего президента России после того, как "закончится эпоха Путина".

"Таким же… или другим, но таким же", - ответил Песков.

Дмитрий Песков также выразил надежду на то, что в выборах 2024 года Владимир Путин примет участие.

"Трудно говорить. Собственно, Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить в то, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", - отметил Песков.

Стоит отметить, что, пока официальных заявлений об участии Владимира Путина в выборах 2024 года не было.

В октябре этого года мы писали о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем у Владимира Путина и назвал их "очередной уткой". Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что у Путина нет двойников.

Годы президентства Владимира Путина

впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года, вступив в должность 7 мая 2000 года;

14 марта 2004 года избран президентом Российской Федерации на второй срок;

4 марта 2012 года избран президентом Российской Федерации, вступил в должность 7 мая 2012 года;

18 марта 2018 года вновь избран президентом Российской Федерации.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин предложил спросить Конституционный суд (КС), можно ли внести в Конституцию поправку, которая обнуляет все президентские сроки и тем самым дает и самому Путину право заново баллотироваться на свой пост.

Владимир Путин согласился на предложенное в Госдуме обнуление сроков своих президентских полномочий путем внесения поправки в Конституцию, но при одном условии - если КС ее одобрит.

В марте 2021 года стало известно о том, что Госдума России приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы РФ, должность президента можно занимать не более двух сроков, но это ограничение "не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию".

Таким образом, прежние сроки действующего президента России Владимира Путина были "обнулены", что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства. Также среди новых требований к российскому президенту числятся: возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом.