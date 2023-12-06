Названа возможная дата выборов президента России

Верхняя палата российского парламента (Совет Федерации) рассмотрит проект постановления о назначении президентских выборов на 17 марта 2024 года, передает NUR.KZ.

О предварительной дате предстоящих выборов президента России в своем Telegram–канале сообщил сенатор Андрей Клишас.

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на своем заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления совета федерации о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Вопрос будет внесен на рассмотрение очередного пленарного заседания Совета Федерации 07 декабря 2023 года", – написал Клишас.

В следующем своем посте он сообщил, что на пленарное заседание Совета Федерации 7 декабря будет приглашена и председатель ЦИК Элла Памфилова.

Стоит отметить, что официальных заявлений об участии нынешнего президента страны Владимира Путина в выборах 2024 года нет.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин предложил спросить Конституционный суд (КС), можно ли внести в Конституцию поправку, которая обнуляет все президентские сроки и тем самым дает и самому Путину право заново баллотироваться на свой пост.

Владимир Путин согласился на предложенное в Госдуме обнуление сроков своих президентских полномочий путем внесения поправки в Конституцию, но при одном условии - если КС ее одобрит.

В марте 2021 года стало известно о том, что Госдума России приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы РФ, должность президента можно занимать не более двух сроков, но это ограничение "не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию".

Таким образом, прежние сроки действующего президента России Владимира Путина были "обнулены", что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства. Также среди новых требований к российскому президенту числятся: возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом.

В ноябре мы писали о том, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин.

Дмитрий Песков также выразил надежду на то, что в выборах 2024 года Владимир Путин примет участие.

"Собственно, Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить в то, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", – отметил тогда Песков.

Между тем, в октябре Владимиру Путину исполнился 71 год. Праздник в этом году на высшем государственном посту он отмечал уже в 20-й раз.

Годы президентства Владимира Путина