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Жену главы украинской военной разведки отравили тяжелыми металлами

Опубликовано:

Марианна Буданова
Марианна Буданова. Фото: youtube.com/Маріанна БУДАНОВА

Жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами - информацию подтвердили в ГУР.

Марианна Буданова оказалась в больнице в результате отравления - такая информация ранее появилась в украинских СМИ.

Вскоре официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в комментарии украинской службе "Радио Свобода" подтвердил информацию об отравлении Марианны Будановой.

По его словам, она действительно была отравлена тяжелыми металлами. Первый этап лечения пройден, добавил он.

Подробную информацию ГУР пообещали представить позже.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовом блоке пишет, что жену главу украинской разведки могли отравить через еду. Корреспондентам также сообщили о том, что отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников - все они проходят лечение.

На официальном сайте ГУР говорится, что Кирилл Буданов является начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 5 августа 2020 года. Был назначен на пост соответствующим указом президента. В 2023 году ему было присвоено звание генерал-лейтенант.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048066-zhenu-glavy-ukrainskoy-voennoy-razvedki-otravili-tyazhelymi-metallami/

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