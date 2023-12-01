Нехватка воды, жара, опустынивание: Токаев рассказал о крупной угрозе для Казахстана (фото)

Касым-Жомарт Токаев выступил на Всемирном климатическом саммите, который проходит сегодня в Дубае. Глава Казахстана высказался об угрозах глобального потепления, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на Всемирном климатическом саммите, который проходит в Дубае, ОАЭ.

Первым делом глава государства поблагодарил с трибуны президента страны Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

"Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность его высочеству шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за председательство на COP28. Сегодня почти половина населения Земли проживает в регионах, находящихся в высокой степени зависимости от изменений климата.

Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны.

Постоянная геополитическая нестабильность и отсутствие энергетической безопасности также усложняют задачу сохранения внимания к климатической повестке дня", – сказал Токаев.

Президент. Фото: akorda.kz

Глава государства напомнил, что Казахстан поддерживает призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений.

"Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений. Мы стали первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года.

Новый Экологический кодекс Казахстана будет способствовать всесторонней адаптации зеленых технологий практически в каждом секторе национальной экономики.

Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства "зеленого" водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал", – приводит слова президента пресс-служба Акорды на официальном сайте.

По словам Токаева, наша страна готова стать основным поставщиком этих минералов переходного периода.

"Являясь ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43% мировых поставок, мы играем решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе.

Действительно, по мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода.

Мы также активно поддерживаем частные "зеленые" инициативы. Например, Ассоциация упаковщиков Казахстана работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии.

Считаю принципиальным и справедливым не требовать от стран с развивающейся экономикой приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата. Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги", – говорит президент.

Выступление Токаева на саммите. Фото: akorda.kz

Кроме того, Токаев сообщил, что Казахстан присоединился к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.

"Сокращение выбросов метана – это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.

В то же время мы стремимся решить масштабную в странах нашего региона проблему угля путем реализации в Казахстане первого в регионе Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP).

Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку.

В более широком смысле мы надеемся, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ. Но финансирование – это только первое препятствие.

Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима", – предупредил он.

Делегация Казахстана во главе с президентом. Фото: t.me/aqorda_resmi

Также президент затронул в своей речи проблему Аральского моря – по его словам, Казахстан настроен привлечь партнеров для решения этого вопроса.

"Например, мы призываем выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря – некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире. Казахстан примет председательство в Фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этой проблемы.

Кроме того, мы рады вместе с Францией стать сопредседателями первого тематического Саммита "Единая вода" на полях следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Основываясь на успешных результатах COP28, состоявшегося на этой неделе, я приглашаю участвующие государства на Международный форум Астана в июне 2024 года. Форум может послужить диалоговой платформой для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом, до СОР 29.

Чтобы придать импульс действиям по защите климата в Центральной Азии, мы также решили созвать Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН", – сказал Токаев.

В заключение президент отметил, что все страны несут общую ответственность за сохранение планеты.

"Чрезвычайная климатическая ситуация – это глобальный кризис, который требует глобального ответа. Мы несем общую ответственность за сохранение нашей планеты и обеспечение устойчивого будущего для всех.

Казахстан твердо убежден, что только коллективные действия и сотрудничество помогут нам разрешить климатический кризис", – подытожил Токаев.

Добавим, что о прибытии президента в Объединенные Арабские Эмираты сообщила сегодня его пресс-служба. Отмечалось, что в рамках саммита Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании, а также проведет ряд встреч с главами государств и руководителями бизнес-структур.

По информации на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Всемирный климатический саммит проходит 1 и 2 декабря в Дубае, ОАЭ.

На мероприятии обсудят реализацию ключевых решений по климату, а также сохранение обязательств по данным вопросам с целью противодействия чрезвычайным климатическим ситуациям, продвижение скоординированных действий по борьбе с глобальным потеплением.