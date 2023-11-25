СМИ: На осужденного за убийство Джорджа Флойда напали в тюрьме

Бывший офицер полиции Миннеаполиса, осужденный за убийство Джорджа Флойда, получил ножевое ранение в тюрьме - на него напал другой заключенный, пишут американские СМИ.

Осужденный Дерек Шовин подвергся нападению со стороны другого заключенного, находясь в тюрьме в штате Аризона, пишет Sky Fox со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Бюро тюрем США подтвердило, что в пятницу на заключенного было совершено нападение.

Также в ведомстве добавили, что сотрудники исправительного учреждения сделали все возможное, чтобы спасти жизнь участнику инцидента. Его доставили в больницу. Имя участников инцидента в Бюро не назвали.

Также информацию о произошедшем в тюрьме подтвердили в ФБР, однако и там не стали называть имена участников конфликта.

Напомним, в мае 2020 года 46-летний Джордж Флойд купил пачку сигарет в магазине в городе Миннеаполис. Продавец посчитал, что он использовал поддельную купюру, и вызвал полицию после того, как Флойд отказался вернуть сигареты. Во время задержания афроамериканца полицейские попытались надеть на него наручники и повалили на землю.

Шовен придавил коленом шею Флойда и тот умер от нехватки воздуха. Смерть Флойда вызвала протесты по США.

Суд в Миннеаполисе приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюремного заключения. Тогда Шовин выразил соболезнования семье Флойда, но извиняться не стал.

Позже Дерек Шовин был приговорен еще к 20 годам тюремного заключения. Дополнительный срок Шовин получил по отдельному обвинению в нарушении гражданских прав Флойда, когда уперся коленями в шею мужчины, проигнорировав его крики о помощи.