Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский получил еще 20 лет тюрьмы

Дерек Шовин. Кадр из видео: YouTube/11 Alive

Осужденный в прошлом году за убийство афроамериканца Джорджа Флойда экс-офицер полиции Дерек Шовин был приговорен еще к 20 годам тюремного заключения, передает The Washington Post.

Дополнительный срок Шовин получил по отдельному обвинению в нарушении гражданских прав Флойда, когда уперся коленями в шею мужчины, проигнорировав его крики о помощи.

Напомним, в мае 2020 года 46-летний Джордж Флойд купил пачку сигарет в магазине в городе Миннеаполис. Продавец посчитал, что он использовал поддельную купюру, и вызвал полицию после того, как Флойд отказался вернуть сигареты.

Во время задержания афроамериканца полицейские попытались надеть на него наручники и повалили на землю. Один из офицеров Дерек Шовин придавил коленом шею Флойда. Последний умер от нехватки воздуха.

В прошлом году суд в Миннеаполисе приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюремного заключения. Тогда Шовин выразил соболезнования семье Флойда, но извиняться не стал.

Смерть Джорджа Флойда вызвала массовые протесты по всей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977490-osuzhdennyy-za-ubiystvo-dzhordzha-floyda-politseyskiy-poluchil-esche-20-let-tyurmy/