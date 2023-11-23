Свет внезапно погас во время выступления Пашиняна перед кабмином (видео)

Во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства в зале внезапно отключился свет. Момент попал на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Армения.

Во время заседания правительства Армении сегодня, 23 ноября, во время речи Никола Пашиняна, в зале внезапно на несколько секунд отключился свет. После чего премьер сделал замечание одному из министров.

"Это то, о чем я вам говорил", – заявил Пашинян, обращаясь к министру территориального управления Гнелу Саносяну, когда свет вернули.

Премьер Армении заявил, что электроснабжение в стране некачественное – по его словам, даже в здании правительство постоянно наблюдаются перебои.

"Мы постоянно говорим о повышении качества электроснабжения, а вопрос не решается. Разве можно десять лет давать одно и то же поручение?" – задал вопрос Пашинян.

Добавим, по информации на официальном сайте правительства Армении, Гнес Саносян занимает пост министра территориального управления и инфраструктур страны со 2 августа 2021 года.

К слову, сегодня в Минске собрались главы государств-членов ОДКБ, включая президента Касым-Жомарта Токаева. Накануне мероприятия стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян – страна входит в состав организации – не будет присутствовать.

Позже он заверил, что речь о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

В начале октября премьер-министр Армении заявил, что не цепляется за власть и готов уйти в отставку, если будет уверен, что с его уходом все проблемы страны будут решены.